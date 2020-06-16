Новости

На Камчатку из Москвы отправили оборудование для борьбы с COVID-19 04:33
Более 350 россиян вернутся на родину из Индии 04:27
На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты 04:11
Власти США в июле возобновят смертные казни после 20-летнего перерыва 04:07
Трамп назвал "крайне неподобающими" планы Болтона опубликовать мемуары 03:29
Парад Победы не состоится 24 июня в 13 городах России 03:17
Более 8 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 02:58
КНДР пригрозила ввести войска в демилитаризованную зону 02:10
Театр "Современник" опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова 01:37
Трамп рассказал о готовящейся реформе полиции 01:25
Полицию Атланты реформируют после смерти афроамериканца 00:58
Почти 37 тысяч россиян вернулись домой из-за границы за 2,5 месяца 00:35
Во Франции вандалы облили краской бюст де Голля 00:30
От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 52 человека 00:14
Трамп заявил о готовности восстановить порядок в Сиэтле 15.06.2020
Трамп пообещал сократить воинский контингент США в Германии 15.06.2020
В парке 850-летия Москвы произошла утечка дизтоплива после пожара 15.06.2020
Тедеско: Гулиев может вернуться в основной состав "Спартака" 15.06.2020
Путин и Вучич обсудили план контактов 15.06.2020
Эмир Кустурица приедет на Парад Победы в Москву 15.06.2020
Марат Хуснуллин: Ввод жилья с начала года упал на пять процентов 15.06.2020
РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями 15.06.2020
В Лосином острове прошла акция по спасению бездомных 15.06.2020
Юрий Трутнев назначен главой правительственной комиссии 15.06.2020
Путин заявил Вучичу позицию России по Косово 15.06.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 04:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты

Текст: Юлия Гарднер

Глава Магаданской области Сергей Носов получил региональному минприроды и Росприроднадзору провести проверку по факту разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева. Кроме того, необходимо выяснить причины случившегося.

Фото: Денис Кожевников/ТАСС
Нефтепродукты с аварийной ТЭЦ попали в озеро Пясино под Норильском

"Предварительно рассматривают две версии: выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей", - написал губернатор на своей странице в Instagram

Площадь разлива пока не называется.

По данным регионального правительства, на дне бухты лежат 12 кораблей, владельцы десяти из которых неизвестны.

Общество Экология Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Рост безработицы в РФ не так драматичен, как в других странах
Собянин: Москва может переходить к очередному этапу снятия ограничений с 16 июня
Мишустин: Тестирование на COVID-19 продолжат для снижения числа больных
В Кремле дали оценку отмене парадов Победы в ряде регионов
В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции