На Колыме в бухте Нагаева разлились нефтепродукты

Глава Магаданской области Сергей Носов получил региональному минприроды и Росприроднадзору провести проверку по факту разлива нефтепродуктов в бухте Нагаева. Кроме того, необходимо выяснить причины случившегося.

"Предварительно рассматривают две версии: выброс топлива из затонувших или проходящих кораблей", - написал губернатор на своей странице в Instagram

Площадь разлива пока не называется.

По данным регионального правительства, на дне бухты лежат 12 кораблей, владельцы десяти из которых неизвестны.