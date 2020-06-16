Прятавшемуся в лесу от COVID-19 жителю Приморья вернули детей

После того, как житель Кавалеровского района Приморья выполнил условие опеки отремонтировать дом, ему вернули детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Ольгу Романову.

Мужчину хотели ограничить в родительских правах, после того как увидели, в каких неприемлемых бытовых условиях жила семья.

Напомним, что трех детей и их отца нашли в лесу, где они пережидали пандемию коронавируса. Поисками занялись правоохранительные органы по заявлению встревоженных из-за отсутствия ребят на уроках учителей школы.

После обнаружения в лесу дети были размещены в районной больнице, а затем отправились к бабушке. За время их каникул у родственницы отец закончил ремонт в доме. После этого семья воссоединилась.

Как сообщила агентству Ольга Романова, семья характеризуется хорошо. Отца в родительских правах не ограничат.

"В доме стало гораздо уютней", - сказала Романова.