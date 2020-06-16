В Приамурье на борьбу с COVID-19 прилетит бригада московских врачей

В Амурскую область из Москвы прибудут медики для оказания помощи дальневосточным коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Специалисты федеральных клиник уже совершили 16 выездов в 11 регионов. Они помогают выявлять новые случаи и эффективно организовывать лечение заболевших, а также консультируют местных врачей по наиболее тяжелым пациентам", - сказал накануне премьер-министр России Михаил Мишустин.

Специалисты считают, что рост числа зараженных COVID-19 в Приамурье начался позже, чем в Москве и центральных регионах России. В настоящее время, по оценке Роспотребнадзора, область подходит к пику заболеваемости новой инфекцией.

По лабораторно подтвержденным данным в регионе у 1062 человек выявлен коронавирус, 371 пациент уже выздоровел, шесть скончались.