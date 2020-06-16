В Забайкалье при спасении девочки утонули четыре человека

В Ононском районе Забайкальского края проводится доследственная проверка по факту утопления четырех человек, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Предварительно известно, что 15-летняя девочка, купаясь в реке Онон, попала в водоворот. Родственники и трое местных рыбаков бросились на помощь.

"В итоге подростка спасли, но 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули", - отмечается в сообщении.

По информации краевого управления МЧС, погибшие перед происшествием распивали спиртные напитки и отдыхали в непредназначенном для купания месте.

Девочку отправили в центральную районную больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное.