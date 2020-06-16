Всем выпускникам школ в Якутии, оканчивающим 11-й класс, выплатят по 5 тысяч рублей в качестве извинения за неудобства, вызванные эпидемией. А в Кузбассе 11-классники из малообеспеченных семей получат по 10 тысяч рублей на наряды на выпускной.

- Чтобы поддержать наших детей, которые в таких экстремальных условиях делают свой первый шаг во взрослую жизнь, я принял решение, что каждый выпускник 2020 года, а это почти 8 тысяч юных якутян, получит по 5 тысяч рублей от республики. Пусть эта небольшая сумма станет знаком внимания к ним, к нашему будущему, - заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Серьезным испытанием для учащихся стал не только учебный год, проведенный в дистанционном формате. Более 6 тысяч выпускников планируют поступать в вузы, и ЕГЭ они тоже будут сдавать в условиях жестких санитарно-эпидемиологических ограничений. Поэтому, отметил Николаев, детей надо поддержать и морально, и материально.

На это потребуется около 40 миллионов рублей. Деньги будут выделены из резервного фонда правительства республики.

По 10 тысяч рублей на покупку нарядов к выпускному, как обычно, получат и кузбасские одиннадцатиклассники из малообеспеченных семей.

Традиционную меру поддержки в Кемеровской области сохранили, несмотря на особый режим из-за пандемии коронавируса. Потому что прощальные школьные балы решено ни в коем случае не отменять. В этом году 11-й класс заканчивают почти 10,8 тысячи юных жителей области. И праздник должен остаться праздником для всех.

Выпускные вечера пройдут хоть и позже обычного, но в привычном формате - с платьями и цветами

Социальное пособие уже начали выплачивать. Оно положено выпускникам из семей, где прожиточный минимум на одного человека не превышает 10 073 рубля (по данным на I квартал 2020 года).

Тем временем

Власти Якутии ввели двухнедельное медицинское наблюдение за детьми, которых родители на лето отправляют из столицы республики в села к бабушкам и дедушкам. Объясняется это тем, что около 23 процентов от числа сдавших положительный анализ на COVID-19 - дети. И важно не завести заразу в чистые пока села и районы Якутии.