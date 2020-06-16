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16.06.2020 15:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Эпидемиолог советует пожилым голосовать онлайн по поправкам к Конституции

Текст: Ксения Воронцова

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико посоветовал россиянам старше 65 лет или с хроническими заболеваниями участвовать в голосовании по поправкам к Конституции дистанционно в тех регионах, где есть такая возможность.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, что дистанционное электронное голосование по внесению изменений в Основной Закон пройдет с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области.

"Очень здорово, что есть форма электронного голосования. Конечно, я рекомендовал бы всем лицам 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями, использовать эту форму голосования", - сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии".

Эксперт отметил, что распространение коронавирусной инфекции в целом по стране вышло на плато, стабилизировалось, но в регионах ситуация развивается неравномерно. Он подчеркнул, что на фоне снятия введенных ограничений для борьбы с распространением заболевания важно сохранятm противоэпидемические меры - маски, социальное дистанцирование. Особое внимание этому стоит уделять при оказании плановой медпомощи, в частности, в поликлиниках.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Столица ПФО Нижегородская область ЦФО Московская область Изменения в Конституцию РФ

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