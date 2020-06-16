Эпидемиолог советует пожилым голосовать онлайн по поправкам к Конституции

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико посоветовал россиянам старше 65 лет или с хроническими заболеваниями участвовать в голосовании по поправкам к Конституции дистанционно в тех регионах, где есть такая возможность.

Напомним, что дистанционное электронное голосование по внесению изменений в Основной Закон пройдет с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области.

"Очень здорово, что есть форма электронного голосования. Конечно, я рекомендовал бы всем лицам 65 лет и старше, с хроническими заболеваниями, использовать эту форму голосования", - сказал он на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Российские ключи к победе над COVID-19, итоги и уроки пандемии".

Эксперт отметил, что распространение коронавирусной инфекции в целом по стране вышло на плато, стабилизировалось, но в регионах ситуация развивается неравномерно. Он подчеркнул, что на фоне снятия введенных ограничений для борьбы с распространением заболевания важно сохранятm противоэпидемические меры - маски, социальное дистанцирование. Особое внимание этому стоит уделять при оказании плановой медпомощи, в частности, в поликлиниках.