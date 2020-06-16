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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Илья Ножечкин: Современные подходы сделают ульяновские улицы светлее

Текст: Наталья Саванкова (Ульяновск)
В Ульяновске продолжаются работы по комплексному благоустройству городской территории. Одним из важнейших направлений работы депутаты Городской Думы считают организацию современного уличного освещения.
Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы
Фото: Пресс-служба Ульяновской Городской Думы

Уличные фонари обеспечивают комфортное, а главное, безопасное перемещение лишь в центральной части города и новых микрорайонах. На территориях старого жилого фонда проблема все еще остается актуальной, о ней говорят местные жители и гости областного центра.

Современные уличные фонари дают больше света и потребляют меньше энергии. Поэтому необходимость постепенного обновления городского освещения все понимают. Сейчас в городе установлено 1200 светодиодных светильников из 28 тысяч.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
В Ульяновске зарегистрировали сотый ТОС

Сложность заключается в том, что имеющегося финансирования явно недостаточно, а отдельной программы по комплексному освещению города на данный момент не существует. В сложившихся условиях депутаты Городской Думы вынуждены искать дополнительные возможности. Например, для этого используются проекты "Городская среда" и "Народный бюджет", грантовая поддержка ТОСов и некоммерческих организаций, а также соглашение депутатской фракции "Единой России" с администрацией города, предусматривающее обязательный раздел о ремонте и устройстве освещения в округах.

В этом году благодаря активной позиции городского парламента Ульяновск впервые получил право участвовать в региональном проекте по поддержке местных инициатив, который реализуется с 2015 года. Возможность участвовать в нем ульяновские депутаты активно отстаивали прошлой осенью во время формирования бюджета региона.

- По инициативе губернатора Сергея Морозова в Ульяновске реализуется проект "Народный бюджет". Суть его в том, что каждый горожанин может предложить собственный проект по благоустройству общественного пространства, улучшению деятельности городских учреждений, развитию культурно-досуговой и социальной сфер. Для этого в бюджете предусмотрено 30 миллионов рублей. Число участников растет год от года, этой суммы становится недостаточно. Поэтому мы обратились к депутатам Законодательного собрания с просьбой поддержать нас и включить Ульяновск в проект "Поддержка местных инициатив", - рассказывает депутат Городской Думы, председатель бюджетного комитета Алсу Айзатуллина.

Фото: Пресс-служба городской Думы Ульяновска
В Ульяновске начали подготовку к реализации проекта "Городская среда"

Инициатива городских парламентариев была поддержана, в округах закипела работа. Депутаты Городской Думы вместе с жителями разработали проекты благоустройства и подготовили заявки в министерство финансов Ульяновской области для участия в конкурсном отборе. В результате в этом году удастся воплотить в жизнь 34 городских инициативы, из них 11 направлены на ремонт опор и устройство нового уличного освещения на улицах и школьных дворах.

- Нам сделают долгожданное уличное освещение. Когда разрабатывали проект и все просчитывали, оказалось, что новые лампы будут не только ярче, но и снизят потребление энергии. Хочется все это уже поскорее увидеть, очень ждем начала работ, - говорит жительница Ульяновска Зоя Чашкина.

Как отметили в Городской Думе, уличное освещение играет особую роль в развитии городской инфраструктуры и выводит Ульяновск на новый уровень комфорта и создания благоприятной окружающей среды. Консолидированными усилиями удалось увеличить финансирование ремонта и модернизации освещения Ульяновска с 4,5 до 40 миллионов рублей. Но парламентарии намерены требовать от администрации города формирования системной программы по обновлению уличного освещения.

Компетентно

Илья Ножечкин, председатель Ульяновской Городской Думы:

- Еще четыре года назад огромное число обращений от жителей поступало именно по уличному освещению. Люди жаловались на темноту во дворах, скверах, на школьных территория. И они были правы. Какую бы прекрасную пешеходную зону мы не сделали, какие бы не поставили площадки, ими просто невозможно пользоваться в темное время суток. По-настоящему доступным Ульяновск может стать только с качественным современным освещением. Мы уже прошли переломный момент. Сейчас к нам все чаще приходят благодарности от жителей по поводу установки уличного освещения. Останавливаться на этом не следует. В Ульяновске еще много мест, где по-прежнему достаточно темно. Мы будем решать вопрос поэтапно благодаря таким проектам, как "Поддержка местных инициатив".

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