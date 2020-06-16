Подготовка кадров с прицелом для конкретного предприятия выгодна обеим сторонам: как вузам, так и бизнесу. В Самаре у университетов и предприятий наработана эффективная практика такого сотрудничества.

Скрининг для резюме

Два года назад крупнейший производитель автомобилей в Европе АвтоВАЗ, с одной стороны, продолжал плановые сокращения персонала, а с другой - столкнулся с нехваткой инженеров, конструкторов и проектировщиков, разбирающихся в автопроизводстве. Заводу оказались нужны специалисты для работы в сложных условиях: производитель тогда активно разрабатывал и ставил на конвейер новые модели: планов было громадье, и на предприятии был внедрен полный цикл создания автомобиля - от идеи и концепт-кара до постановки его на конвейер.

После обращения завода самарские вузы разработали для АвтоВАЗа целевые программы подготовки студентов. Самарский политех готовит кадры прицельно для инжинирингового центра АвтоВАЗа. Это структурное подразделение предприятия с самым современным техническим и программным обеспечением для проектирования и разработки автомобилей.

Отбор на обучение жесткий: берут только студентов четвертого курса факультета машиностроения, металлургии и транспорта, а также электротехнического и теплоэнергетического факультетов. Конкурс на программу идет с апреля по сентябрь в два этапа и включает "скрининг" резюме и собеседование с потенциальным руководителем в рамках "дня открытых дверей" на территории компании. Выбранные студенты заключают договоры о целевой контрактной подготовке с предприятием, и завод оплачивает счастливчикам программу допобразования, они проходят практику в компании и получают гарантию по трудоустройству на АвтоВАЗе.

В другом самарском вузе - Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева (далее - Самарский университет) - после аналогичного отбора студенты, которых АвтоВАЗ готов обучать за свой счет, получают дополнительно 370 часов по таким дисциплинам, как: английский язык, базовые инженерные знания, проектный менеджмент, основы конструкции и технологии изготовления автомобиля. В конце обучения с дипломом о профессиональной переподготовке выпускник стопроцентно устраивается на АвтоВАЗ.

Из вуза - на космодром

Самарский университет, кстати, по индивидуальным программам сотрудничает почти с тремя десятками предприятий из различных отраслей, несмотря на то, что изначально это была база подготовки кадров для аэрокосмического сектора. Новые реалии диктуют иные потребности, и вуз довольно успешно справляется с диверсификацией обучающих программ. Что, впрочем, не отменяет подготовки будущих специалистов по индивидуальным программам с предприятиями аэрокосмической отрасли. Тем более что и сегодня РКЦ "Прогресс" остается базовым предприятием для подготовки кадров для производства ракетно-космической техники. И более трех десятков лет будущие инженеры Самарского университета проходят практику на космодромах Байконур и Плесецк и получают без преувеличения уникальный опыт.

С двигателестроительным заводом "Кузнецов", также работающим на аэрокосмический сектор, вуз выпускает перспективные газотурбинные двигатели. Специально для этого в Самарском университете создается конструкторское бюро двигателестроения, в котором будут работать лучшие студенты - они будут помогать ученым искать новые инженерные решения для предприятия.

Банкир у доски

Банкирам тоже нужны молодые кадры, которые выходят из под опеки альма-матер уже подготовленными специалистами. В Самарской области ВТБ открыл Банковскую школу в двух вузах: Самарском университете и Тольяттинском государственном университете. Для студентов, которых выбирают на конкурсной основе, обучение бесплатное. Курсы ведут сертифицированные бизнес-тренеры регионального учебного центра ВТБ, а также эксперты банка - руководители бизнес-направлений, директора офисов, специалисты департамента учета и отчетности.

"Домашка" от бизнеса

Лучших студентов приглашают на практику и трудоустраивают в банке.

Программа Банковской школы состоит из семи блоков, которые проходят в формате интерактивных лекций, тренингов, семинаров. На занятиях студенты изучают нюансы развития современного банковского бизнеса, получают навыки деловых коммуникаций и разбирают механизмы продажи банковских продуктов. В этом году в проект добавился еще один курс - бухгалтерский учет внутрибанковских операций.

- Человеческий капитал - это одна из главных составляющих успешной работы банка, и его развитие лежит в основе нашей стратегии, - отметил управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков. - Партнерство с крупнейшими вузами региона дает нам возможность не только привлекать на работу лучших студентов, но и непосредственно влиять на качество обучения путем внедрения практических программ.