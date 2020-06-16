В Башкирии пьяный водитель сбил двух 15-летних подростков

В селе Иглино в Башкирии автомобиль Reno Logan наехал на двух 15-летних подростков. Одна девочка погибла на месте.

Как сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД МВД по Башкирии, ДТП произошло на улице Ворошилова около 10 утра по московскому времени. За рулем иномарки сидел 37-летний местный житель, который был пьян, что позднее подтвердил алкотестер.

Водитель попытался сбежать с места аварии, но его задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.

В результате ДТП девочка погибла на месте. Юноша госпитализирован с переломами.