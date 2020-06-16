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16.06.2020 15:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Техника тушения

В регионах нашли слабые места в охране лесов и поселков от пожаров
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Российская газета - Экономика Поволжья № 129(8183)
На минувшей неделе пензенские лесничества получили долгожданную спецтехнику, которая позволит охранять вверенное им богатство и противостоять основному врагу - лесным пожарам. На сегодня они остаются одной из главных угроз природным ресурсам региона и оборачиваются существенными убытками для местных бюджетов.
Даже для демонстрации возможностей пожарного оборудования настоящий огонь в лесном массиве разводить не стали, обошлись фанерной имитацией. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области Даже для демонстрации возможностей пожарного оборудования настоящий огонь в лесном массиве разводить не стали, обошлись фанерной имитацией. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
Даже для демонстрации возможностей пожарного оборудования настоящий огонь в лесном массиве разводить не стали, обошлись фанерной имитацией. Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области

По данным минлесхоза Пензенской области, с начала года произошло уже 22 лесных пожара на общей площади 93 гектара. На борьбу с огнем каждый год тратятся немалые средства.

Фото: kremlin.ru
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На минувшей неделе благодаря участию в нацпроекте "Экология" регион приобрел 33 единицы спецтехники. Это четыре лесопожарных комплекса "Егерь" на платформе автомобиля ГАЗ, тягач, три квадроцикла с прицепом, 18 автомобилей УАЗ "Хантер" и семь УАЗ "Патриот".

- У нашего лесничества самая большая протяженность. По бездорожью передвигаться на такой технике удобнее. А квадрокоптер и квадроциклы будем использовать там, где не пройдет массивная техника, чтобы быстро выявлять и локализовывать фронт огня, - рассказал директор Ахунско-Ленинского лесничества Пензенской области Алексей Бедикин.

Ранее региону уже выделяли около 40 миллионов федеральных рублей для охраны лесов. Пензенская область первой из всех субъектов заключила государственные контракты на приобретение специализированной лесохозяйственной техники и оборудования по нацпроекту "Экология". Правда, получила лишь 359 ранцевых огнетушителей. Вещь для лесников незаменимая, но в борьбе с лесными пожарами малоэффективная.

По словам министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина, в регионе будут делать ставку на создание системы эффективного прогнозирования и реагирования на пожары, которая позволит сосредотачивать силы и средства для их тушения. Цена вопроса пока не сообщается, известно, что это будут средства из консолидированного бюджета на условиях софинансирования.

Пока в областном центре учатся прогнозировать пожары, на местах не соблюдают элементарных правил безопасности. Прокуратура Пензенской области проверила исполнение лесного законодательства при осуществлении противопожарных мероприятий в населенных пунктах, граничащих с землями государственного лесного фонда. Выяснилось, что во многих поселениях пренебрегают элементарными правилами, которые не требуют больших финансовых вложений. Например, обустройством защитных полос вокруг жилых домов, исключающих возможность распространения огня при природных пожарах. Прокурор Лунинского района вынужден был обратиться в суд, чтобы заставить местные власти устранить нарушение.

Фото: iStock
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Анализируя причины возникновения лесных пожаров, сотрудники прокуратуры установили, что чаще всего огонь приходит в лес с ближайших территорий. В Вадинском и Пензенском районах переход огня на лесной массив произошел с земель, находящихся в муниципальной собственности. В связи с этим главам администраций сельсоветов внесены представления, они находятся на рассмотрении.

Другая острая проблема - кадры. Средний возраст сотрудников стремится к пенсионному, а на смену им в отдаленные районы никто не спешит. Чтобы решить больной вопрос, в Пензенском аграрном колледже начали готовить кадры для отрасли. Сейчас здесь обучаются 900 студентов по 14 специальностям, около 11 процентов учащихся - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о передаче колледжу земель в близлежащих районах для разведения учебных садов и отработки полученных навыков и знаний в реальных условиях.

Кстати

В июне в связи со стабилизацией обстановки в большинстве муниципалитетов Пензенской области отменили особый противопожарный режим. Однако в региональном управлении ГУ МЧС напомнили, что ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности в частном секторе и жилых домах лежит на собственниках жилья. В весенне-летний период владельцев обязали иметь в постоянной готовности средства пожаротушения, например бочку с водой или шланг, подключенный к водопроводу. Они также обязаны обеспечить своевременную очистку участков от мусора, сухой травы и листьев. Запрещается разведение костров, сжигание отходов на расстоянии ближе 50 метров от зданий и сооружений, хранение в домах и около них легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючим газом.

А как у соседей?

В Нижегородской области работают 42 лесопожарные станции разного типа, с разным оборудованием. Максимально оснащенных (III типа) только три, и они размещены в лесах самой высокой степени пожароопасности. В июне такая станция должна начать работу в Уренском районе на севере области. Она в том числе будет укомплектована аппаратно-программными комплексами разведки лесопожарной обстановки.

- Проще говоря, это квадрокоптеры, которые собирают данные о состоянии леса и оперативно передают их в центр мониторинга. От момента фиксации возгорания камерой квадрокоптера до команды диспетчера о выдвижении к очагу техники должно пройти не более пяти минут, - пояснил заместитель губернатора области Андрей Саносян.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Природа Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Лесные пожары

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