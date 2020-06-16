В Поволжье за три года предотвратили 14 терактов

С 2017 года в Приволжском федеральном округе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь других преступлений террористической направленности. Об этом в Москве заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, которое прошло в режиме видеоконференции.

Кроме того, по его данным, в Поволжье, была пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников. Руководитель НАК подчеркнул, что в этих условиях все большее значение приобретают мероприятия, направленные на профилактику терроризма, которые проводятся региональными органами исполнительной власти при координирующей роли антитеррористических комиссий.

Бортников также обратил внимание участников заседания на неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в России.

Как подчеркнул глава ФСБ, главной задачей остается надежное ограждение населения округа, прежде всего молодежи, от воздействия идеологии терроризма, недопущение втягивания ее в террористическую деятельность. Не менее важными, по его словам, являются задачи профилактики террористических проявлений в миграционной среде, предотвращения вербовки сторонников международных террористических организаций среди трудовых мигрантов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, особое внимание во время совещания было уделено вопросам антитеррористической защищённости объектов образования, в том числе обеспечения их физической и инженерно-технической защиты до наступления очередного учебного года.

На заседании было подчеркнуто, что председатели антитеррористических комиссий должны взять под личный контроль своевременное и качественное выполнение этих задач, принять дополнительные меры, направленные на устранение террористических угроз и недопущение террористических проявлений на территории Приволжского федерального округа.