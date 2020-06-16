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16.06.2020 12:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Поволжье за три года предотвратили 14 терактов

Текст: Иван Егоров
С 2017 года в Приволжском федеральном округе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь других преступлений террористической направленности. Об этом в Москве заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, которое прошло в режиме видеоконференции.
Фото: ЦОС ФСБ РФ Фото: ЦОС ФСБ РФ
Фото: ЦОС ФСБ РФ

Кроме того, по его данным, в Поволжье, была пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников. Руководитель НАК подчеркнул, что в этих условиях все большее значение приобретают мероприятия, направленные на профилактику терроризма, которые проводятся региональными органами исполнительной власти при координирующей роли антитеррористических комиссий.

Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС
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Бортников также обратил внимание участников заседания на неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в России.

Как подчеркнул глава ФСБ, главной задачей остается надежное ограждение населения округа, прежде всего молодежи, от воздействия идеологии терроризма, недопущение втягивания ее в террористическую деятельность. Не менее важными, по его словам, являются задачи профилактики террористических проявлений в миграционной среде, предотвращения вербовки сторонников международных террористических организаций среди трудовых мигрантов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, особое внимание во время совещания было уделено вопросам антитеррористической защищённости объектов образования, в том числе обеспечения их физической и инженерно-технической защиты до наступления очередного учебного года.

На заседании было подчеркнуто, что председатели антитеррористических комиссий должны взять под личный контроль своевременное и качественное выполнение этих задач, принять дополнительные меры, направленные на устранение террористических угроз и недопущение террористических проявлений на территории Приволжского федерального округа.

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