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16.06.2020 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье будут судить мошенницу, напавшую на пенсионера

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Следователи из отдела полиции Мотовилихинского района Перми завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Красноуфимска, обвиняемой в краже и разбойном нападении.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, оба преступления были совершены в отношении пермских пенсионеров. Злоумышленница заходила в их дома под видом сотрудника пенсионного фонда и сообщала о проведении денежной реформы. При этом она просила предоставить сбережения для сверки купюр и похищала их.

Одной из жертв мошенницы оказался 80-летний житель Перми. Мужчина сначала хотел предоставить злоумышленнице свои сбережения в размере 130 тысяч рублей для "проверки", но в последний момент засомневался и передумал. Мошенница применила к нему силу: сначала брызнула пенсионеру в лицо из газового баллончика, а затем нанесла несколько ударов шариковой ручкой по кисти. Выхватив купюры из руки пожилого человека, она скрылась.

В настоящий момент подозреваемая задержана и находится под стражей. Уголовное дело в ее отношении скоро будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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