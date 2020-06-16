В Самарской области археологи нашли захоронение четвертого века

При исследовании памятника селища Жигулевск II в Самарской области ученые нашли первый погребальный комплекс древней именьковской культуры на территории региона, сообщило правительство Самарской области. В целом в Поволжье таких комплексов ранее было обнаружено восемь.

По словам археологов, на селище были найдены материалы срубной культуры эпохи поздней бронзы и именьковской культуры раннего средневековья. Кроме того, обнаружен один фрагмент керамики, относящийся к городецкой культуре раннего железного века.

Среди находок археологов в основной массе преобладают кости и фрагменты лепной керамики со следами нагара, то есть наши предки ее использовали эту посуду для приготовления пищи. Но есть и так называемые индивидуальные находки: фрагмент украшения из бронзы, металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением, а также некоторые орудия труда - каменный молот и два камня со следами использования их в хозяйстве.

Сейчас ученые продолжают раскопки, проводят оцифровку и эскизную зарисовку обнаруженных находок, а потом их отправят на экспертизу. После окончания полевых работ все находки будут переданы на хранение в фонды Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.И. Алабина.

Справка "РГ"

Именьковская культура - раннесредневековая археологическая культура IV-VII веков, расположенная на территории Среднего Поволжья (Самарская область, Татарстан, Мордовия, Чувашия, Ульяновская область). Племена именьковской культуры занимали территорию от правого берега Нижней Камы до устья реки Самары, от среднего течения Суры до среднего течения реки Белой. Своё название культура получила по первому наиболее полно изученному городищу у села Именьково Лаишевского района Татарстана. После прихода в Среднее Поволжье булгар, во второй половине VII века, памятники именьковцев исчезают.