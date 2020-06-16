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16.06.2020 11:20
Проект: В регионах

Законодатели для бизнеса

Депутаты ЗС обсудили меры поддержки и стимулирования региональной экономики
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Экономика Поволжья № 129(8183)
Июньское заседание Законодательного собрания Пермского края стало одним из самых экономически ориентированных. Законопроекты, рассматриваемые депутатами, так или иначе были связаны с мерами, направленными на стабилизацию экономики региона, поддержку промышленных предприятий и частного бизнеса. "Российская газета" попросила прокомментировать некоторые из пунктов повестки дня председателя комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Татьяну Миролюбову.
Татьяна Миролюбова: В Пермском крае вводится инвестиционный налоговый вычет. Он будет действовать до конца 2028 года. Фото: ru.wikipedia.org/Dankarasev Татьяна Миролюбова: В Пермском крае вводится инвестиционный налоговый вычет. Он будет действовать до конца 2028 года. Фото: ru.wikipedia.org/Dankarasev
Татьяна Миролюбова: В Пермском крае вводится инвестиционный налоговый вычет. Он будет действовать до конца 2028 года. Фото: ru.wikipedia.org/Dankarasev

Речь в первую очередь шла о вопросах, которые обсуждались на профильном комитете.

Одними из важнейших на сегодня являются меры поддержки отраслей малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от вынужденной самоизоляции. Краевые парламентарии в двух чтениях приняли очередной, уже третий по счету законопроект, расширивший перечень тех отраслей, что могут рассчитывать на преференции. Правительство предложило включить в этот перечень предприятия сферы ЖКХ. При доработке проекта закона депутаты внесли в него предприятия оптовой торговли непродовольственными товарами, а также занимающиеся разработкой компьютерного программного обеспечения, обработкой данных и предоставлением услуг по размещению информации.

- Такая инициатива по дополнению перечня предприятий в современных условиях актуальна, поскольку перечисленные сферы очень важны для жизни каждого отдельного человека и деятельности города и края в целом, - подчеркнула Татьяна Миролюбова. - Это позволит им воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе налогообложения и льготой по налогу на имущество организаций.

В целях расширения круга налогоплательщиков, получивших возможность воспользоваться льготой в виде снижения суммы налога на имущество организаций от кадастровой стоимости в размере 50 процентов, для собственников торговых центров снижен критерий кадастровой стоимости одного квадратного метра объекта с 30 000 до 20 000 рублей.

Вторая важнейшая, по мнению депутата, тема обсуждения касалась стимулирования инвестиционной активности.

- Тут речь идет уже не столько о поддержке, сколько о стимулировании и восстановлении экономики, - пояснила она. - Вводится такое понятие, как "инвестиционный налоговый вычет". Он будет действовать в Пермском крае до конца 2028 года. Для региональных инвестиционных проектов будет введена пониженная ставка налога на прибыль.

По словам Татьяны Миролюбовой, снижение ставки налога на прибыль с 20 до 10 процентов позволит простимулировать создание в Прикамье производств, что называется, с нуля. Для региональной экономики это новинка, хотя на федеральном уровне требования к получателям таких льгот давно определены. В список могут попасть организации, занимающиеся производством товаров, за исключением акцизных: алкоголя табака и так далее, а также добычи нефти и газа. Кроме того, они не должны входить в консолидированную группу налогоплательщиков и не могут использовать специальный налоговый режим.

- В Пермском крае к федеральным ограничениям депутаты посчитали нужным добавить наличие у проекта, реализуемого компанией, статуса приоритетного инвестиционного, - подчеркнула депутат. - Если проект имеет такой статус, то компания может претендовать на поддержку. Данный вычет позволит предприятиям направить сэкономленные таким образом деньги на дальнейшее развитие. Это прямая стимуляция важных для региональной экономики проектов.

Второй законопроект устанавливает право применения инвестиционного налогового вычета. Инвесторы со статусом приоритетного проекта смогут уменьшить сумму налога на прибыль на часть суммы расходов по инвестициям, вложенным в создание основных средств. При этом объем вложений должен составлять не менее 10 процентов от величины среднегодовой выручки за предыдущие три года. Инвестиционный вычет предлагается установить в размере 50 процентов от суммы расходов.

Налогоплательщики смогут воспользоваться одной из льгот по своему выбору.

- Еще одно важное, на мой взгляд, решение, которое было принято на июньском заседании, касалось обнуления ставки налога на прибыль для регионального оператора по отходам - ГУП "Теплоэнерго", - сказала Татьяна Миролюбова. - Дело в том, что предприятие пока не может вести деятельность без бюджетной поддержки. Это один момент. Второй состоит в том, что в соответствии с федеральным законодательством обнуление ставки налога на прибыль на краевом уровне автоматически дает нулевую ставку на прибыль и по налогам в федерацию.

Принятие изменений позволит повысить финансовую устойчивость регионального оператора и обеспечить стабильное оказание услуг сбора, транспортировки, обработки и захоронения отходов на территории Пермского края.

Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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