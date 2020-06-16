Жительница Башкирии заплатит приемному ребенку 40 тысяч рублей за побои

49-летняя жительница Башкирии должна выплатить 40 тысяч рублей компенсации морального вреда приемному сыну, над которым издевалась. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Еще в сентябре 2013 года женщине дали на воспитание пятилетнего ребенка. Но как установил суд, с ноября 2018 года приемная мать начала бить ребенка, оставлять его на ночь в холодном гараже и морить голодом. В декабре прошлого года суд признал женщину виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и оштрафовал ее на 30 тысяч рублей.

Прокуратура Архангельского района, действуя в интересах несовершеннолетнего, обратилась в суд с заявлением о взыскании с приемной матери морального вреда. Кармаскалинский межрайонный суд удовлетворил эти требования и взыскал с ответчицы 40 тысяч рублей.

Также прокуратура обратилась в администрацию района, требуя наказать сотрудников органов опеки, которые не проследили за судьбой ребенка. В итоге двух специалистов привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кстати, ребенка передали в новую приемную семью еще в ходе следствия.