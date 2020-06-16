"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора

"Единая Россия" поддержит на губернаторских выборах в сентябре врио губернаторов пяти регионов, которые пойдут самовыдвиженцами. Об этом на заседании президиума генсовета партии рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Мы приняли решение о поддержке на предстоящих губернаторских выборах наших коллег: в Иркутской области - Игорь Кобзев, Республике Чувашия - Олег Николаев, Камчатском крае - Владимир Солодов, Республике Коми - Владимир Уйба и Пермском крае - Дмитрий Махонин", - сообщил он. По его словам, жители в этих регионах поддержали программы и планы "Единой России" во время выборов депутатов различного уровня - от местного до федерального.

Напомним, что 13 сентября выборы губернатора пройдут в 20 регионах. На прошлой неделе "Единая Россия", уже назвала девять руководителей регионов, которые будут выдвигаться в губернаторы от партии. Сейчас президиум генсовета рассматривает еще 5 губернаторов, которые могут пойти на выборы от "Единой России": Ивана Белозерцева (Пензенская область), Александра Дрозденко (Ленинградская область), Василия Голубева (Ростовская область), Наталью Комарову (Ханты-Мансийский автономный округ), Юрия Бездудного (Ненецкий автономный округ).