Корреспондент "РГ" участвовала в спасении "пациента с инфарктом"

Корреспондент "Российской газеты" поучаствовала в медицинских учениях по спасению пациента с острым коронарным синдромом. Их провели Иркутская областная клиническая больница и городская станция скорой помощи.

Внеплановую проверку организовали начмед Областной больницы по лечебной работе Игорь Каретников и главный врач Иркутской областной станции скорой медицинской помощи Александр Маньков.

10:00. Согласно разработанной легенде, звоню на 112. Моя задача - убедить диспетчера, что моя коллега-журналист нуждается в экстренной помощи. Дозваниваюсь сразу же. Взволнованным голосом перечисляю симптомы: острая боль за грудиной, отдающая в руку, сбой сердечного ритма, испарина… Мне отвечает женский голос - ровный, спокойный, уверенный: "Возраст? Хронические заболевания? Случались ли подобные приступы ранее? Признаки ОРВИ? Контакты с больными COVID-19? Адрес?". На все, вместе с моими ответами - две минуты. И долгожданное "Бригада выехала. Ждите!".

"В будний день на городскую станцию поступает больше 700 звонков, - рассказал потом заместитель главного врача станции скорой медпомощи Василий Артамонов. - И когда это экстренный вызов, каждый диспетчер включает максимальную скорость обработки звонка. Так же быстро надо направить бригаду со станции, ближайшей к месту нахождения больного. На экстренные вызовы отправляется усиленная бригада - фельдшер и врач".

10:07. Встречаю "скорую". Она подруливает, как в кино - с сиреной и мигалкой. Усиленная бригада - врач Марина Виницкая и фельдшер Андрей Буланов - слегка удивлены, что "пациентка" идет к ним своими ногами (с той клиникой, что нарисовала, требовались носилки), да еще и в сопровождении фотографа и съемочной группы. Они - единственные в цепочке спасателей - теперь знают, что это ученья идут.

10:08. "Скорая" летит по городу. "Пациентку" укладывают на кушетку: раз "инфаркт" - значит, все по-настоящему.

В машине скорой помощи я не впервые: вот дефибриллятор, аппарат ИВЛ, кислородная маска. Под потолком штанга-держатель для флаконов с препаратами, сбоку - здоровенный кофр с лекарствами. Прямо над головой "пациентки" диагностическое оборудование - электрокардиограф и пульсоксиметр. Коллега с любопытством крутит головой. "Вживайся в образ, - шепчу я ей, - скоро приедем".

- Давайте давление померяем, - предлагает Андрей Буланов. - Вот еще вам пульсоксимерт на палец… Ого! У вас 130 на 85, многовато!".

Коллега слегка пугается (или вживается в роль?): улыбка сходит с лица, щеки бледнеют, голос становится тихим и слабым.

- Полтаблеточки каптоприла под язык, рассасывать, не спеша, - дает команду врач Марина Виницкая. Она сидит впереди, рядом с водителем. - Что там с сатурацией и ЧСС?

- 99 и 75, - отвечает Андрей, глянув на показания пульсоксиметра. И спешит успокоить "пациентку": Да вы не беспокойтесь. Насыщение крови кислородом высокое, значит сердце нормально работает, как часы.

- Когда мы приезжаем на экстренный вызов по поводу инфаркта, то прежде, чем везти пациента в больницу, проводим первичную диагностику и, если требуется, стабилизацию состояния, - поясняет фельдшер. - Первым делом - кардиограмма. Если инфаркт подтвержден, вводим нужные препараты, транспортируем больного в машину и едем. Если нет, связываемся с диспетчером, согласовываем дальнейшие действия: либо везем в кардиологию дежурной больницы, либо дома оставляем, если состояние стабильное. В вашем случае - можем высадить на ближайшей остановке трамвая. Все смеются.

Тем временем Марина Виницкая связывается с дежурным кардиологом областной больницы: "Жалобы на сильные боли за грудиной, слабость, АД - 130 на 85, сатурация в норме. Инфаркт передний. Состояние стабильное. Будем минут через 15".

- Ждем вас, - живо отзывается по громкой связи такой милый девичий голос. - Тромболизис не проводите, сразу поедем на ангиографию. Ждем вас.

10:25. Въезжаем на пандус приемного отделения Областной больницы, фельдшер и водитель ловко распахивают задние дверцы и выкатывают кушетку вместе с "пациентом". "Ботинки мои только не увозите!" - просит коллега водителя "Скорой". Он хохочет: оказывается, бригада не может ехать, пока пациента не госпитализируют.

Фотограф и съемочная группа прячут оптику. Я, на правах "сопровождающего", бегу за тележкой, которая на немаленькой скорости вкатывается в изоляционный бокс.

"Мамочки, - шепчет коллега, - это просто "Формула-1" какая-то. - И зажмуривается.

Потом нам расскажут, что для пациентов с подозрением на инфаркт в Областной больнице есть "зеленый коридор".

- Потому что время в этой ситуации - ключевой фактор, - объясняет заведующая отделением реанимации для пациентов с ОКС Елена Овчаренко. - И наше отлаженное взаимодействие с коллегами "Скорой" - половина успеха в борьбе за каждого пациента. Их задача - довезти его к нам, проведя первичную диагностику и оказав экстренную помощь. Дальше - уже наше дело.

10:27. Носилки вкатываются в изоляционный бокс. Работают сразу трое. Анестезиолог-реаниматолог Сергей Зайцев быстро и аккуратно отделяет от "пациентки" куртку, в которую та почему-то изо всех сил вцепилась, ловко подсоединяет аппарат ЭКГ.

Дежурный кардиолог Екатерина Золотарева, которая вела наш экипаж по телефону, собирает эпиданамнез и измеряет температуру. Медсестра приемного отделения забирает документы. Через три минуты нам становится ясно, что все сейчас закончится. Электрокардиограф не обманешь. Но тут, словно предупреждая все вопросы и остановку спасательных действий, в бокс влетает начмед. "Это инфаркт! - говорит он. - Едем в ангиографию!".

10:35. "Пациента" перемещают на больничную каталку, накрывают простынкой и выкатывают из приемного отделения и поднимают на лифте на четвертый этаж, где располагается ангиографический комплекс. "Аж уши закладывает - такая скорость! - хохотала потом коллега. - Хорошо, что инфузомат в ноги положили, а то бы простыню сдуло!".

10:40. Именно в это время настоящего пациента должны были доставить в операционную. Там все тоже было готово. И через 20 минут в его сердце, подпирая стенки суженного коронарного сосуда, должен был встать стент.

11:00. Развернув каталку от лифтов, мы возвращаемся в изоляционный бокс. Коллеге возвращают одежду. Фельдшер Буланов принес ботинки и тепло улыбнулся: "Будьте здоровы! А мы поехали. На этот раз - настоящий инфаркт".

"Обычно в месяц к нам привозят 100-110 пациентов с инфарктами, - рассказала Елена Овчаренко. - Современные технологии и слаженная работа, очевидцем которой вы стали, позволяют нам спасти 94 процента пациентов, перенесших инфаркт. Не только спасти, а еще и улучшить качество их жизни. И если человек, которому сделали стентирование, соблюдает рекомендации кардиолога, то жить будет долго и счастливо". Врачи-кардиологи ни на час не останавливали свою работу в период самоизоляции.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.