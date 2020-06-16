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16.06.2020 14:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Новосибирские ученые связали продуктивность коров с "сырным" геном

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Новосибирские биологи в ходе исследования генотипа новосибирских коров выявили взаимосвязь высокого качества молока, подходящего для производства твердых сыров, с продуктивностью животных. Как передает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", благодаря этой работе геном отдельной породы можно будет скорректировать в нужную сторону.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За качество молока и его пригодность для приготовления твердых сыров отвечает ген каппа-казеина. Он влияет на количественное содержание белка в молоке, его свертываемость и в конечном итоге на консистенцию, аромат и вкус сыра. Ученые Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦА) РАН, совместно с коллегами из Новосибирского государственного аграрного университета (НГАУ) оценили влияние генотипа симментальской породы коров на качество молока и высокие надои.

Фото: iStock
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По словам заведующей лабораторией Сибирского научно-исследовательского и проектно-технологического института животноводства СФНЦА РАН Галины Гончаренко, капа-казеин представлен тремя генотипами: АА, АВ и ВВ. Последний тип при нужном кормлении и содержании коров дает высокое качество сырья. Наиболее часто он встречается у симментальской породы, однако в одном стаде животных с нужным генотипом может быть много, в другом их практически не найдешь.

Возможно это связано с тем, что чистые "симменталы" сегодня встречаются все реже, их почти повсеместно скрещивают с красно-пестрой голштинской породой. Считается, что при этом повышается уровень надоев, однако, по мнению специалистов, голштинизация может давать и отрицательный эффект. Ученые предполагают, что их исследование позволит по-новому взглянуть на эту практику и симментальскую породу в целом.

- Мы изучили, как влияет голштинизация на встречаемость двух генов, которые связаны с качественными показателями молока. Это каппа-казеин и бета-лактоглобулин - ген, который ассоциирован с содержанием в молоке жира и белка. После скрещивания в первом поколении частота желательных генотипов как у того, так и у другого гена упала на 6-8 процентов, - отмечает Галина Гончаренко.

Изучить влияние "сырного" генотипа на количество даваемого молока предложили специалисты НГАУ. Как подчеркивает профессор университета, доктор биологических наук Николай Кочнев, важность исследования в том, что любое хозяйство нацелено на увеличение продуктивности коров, но высокие надои не обязательно должны нести потерю качества. Поэтому ученые намерены выяснить, не снизится ли уровень надоев, если увеличивать долю встречаемости нужного генотипа в поколениях.

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- Мы получили данные по двумстам животным и обнаружили, что существует ассоциация между наличием генотипа BB каппа-казеина и высокой молочной продуктивностью. Хотя окончательные выводы делать пока рано, работа только готовится к публикации, - говорит Николай Кочнев.

И все же предварительные оценки показывают, что коровы с генотипом BB не только дают подходящее для сыра молоко, но и его у них больше. Ученые проводят тесты на трех группах животных с генотипами каппа-казеина AA, BB и AB соответственно. Сравнивается уровень молочной продуктивности в разные периоды жизни, начиная с первой дойки. А критериями служат суточные и недельные надои, содержание в молоке белка и жира и другие показатели.

По мнению ученых, повысить частоту встречаемости генотипа BB в популяции животных симментальской породы можно уже через поколение. Для этого нужно целенаправленно отбирать быков-производителей с нужным вариантом гена.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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