При взрыве на полигоне в Сибири пострадали четверо военных

В Новосибирской области на территории одного из полигонов четверо военнослужащих получили травмы при взрыве гильзы артиллерийского снаряда. Как рассказали "РГ" в пресс-службе ЦВО, пострадавшим была оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

- По предварительным данным, 15 июня 2020 года вследствие грубого нарушения требований безопасности на территории полигона произошла детонации капсюльной втулки гильзы выхолощенного артиллерийского заряда, в результате которого четверо военнослужащих получили травмы конечностей, - пояснили в ЦВО.

Комиссия военного округа и правоохранительные органы проводит расследование случившегося.