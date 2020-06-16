Россиян отправят чартерами в Калининград, Хакасию и на Байкал

Отдых на балтийском побережье, лесные прогулки в Хакасии и серфинг на Тихом океане предлагают этим летом россиянам туроператоры и перевозчики. Эти поездки будут доступны и доставят не меньше удовольствия, чем обычный пляжный отдых на Черном море, уверяют в Ростуризме.

11 июня 2020 года. На пляжах Новороссийска уже много отдыхающих. Фото: Юрий Березнюк / ТАСС

В этом году впервые запускаются чартеры в Калининградскую область, где можно сочетать отдых на пляже с экотуризмом, рассказала журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. "Это новинка сезона. Очень комфортные цены", - заявила она. Чартеры также начнут летать в Хакасию. Есть возможность отдохнуть даже на Камчатке. "Билет туда и обратно стоит чуть более 20 тысяч рублей", - сказала Догузова и заметила, что Камчатка дает уникальные возможности для экологического туризма и серфинга.

Всем хочется хотя бы неделю полежать на пляжах Краснодарского края и Крыма, но прогулки на природе, экологический туризм может дать новый опыт путешествий, который будет особенно востребован после многомесячного сидения дома, заметила глава Ростуризма.

Чартеры поставят и в Бурятию. Первый рейс отправится в начале июля, рассказал гендиректор туроператора "TUI Россия" Александр Сирченко. Можно будет отдохнуть на Байкале. На одного человека с перелетом туда и обратно с трехразовым питанием на 9 дней цены стартуют от 40 тысяч рублей, пояснил он.

Активные путешествия по стране могут быть не менее привлекательны, чем пляжный отдых, считают в Ростуризме

Пока зарубежные направления закрыты, у представителей российской туриндустрии есть шанс представить возможности для отдыха внутри страны во всем многообразии. Туристов ждут в Татарстане, Карелии, на Алтае, в Приморье.

Готовятся к сезону, конечно, и в самых востребованных туристами регионах - в Краснодарском крае и в Крыму. Причем в дополнение к пляжному отдыху гостям готовы предложить интересную экскурсионную программу, отметил член экспертного совета по туризму Совета Федерации Христофор Константиниди. Например, в этом году готовится обширная программа туров по следам Боспорского царства, которое в античные времена располагалось на территории современного Крыма, Краснодарского края и Ростовской области.

Представители туриндустрии обещают не поднимать цены на отдых. В некоторых санаториях и отелях даже предлагают скидки. Стоимость авиабилетов в июне тоже пока на 25% ниже июня 2019 года, заметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Далее цены будут подрастать, но все равно окажутся ниже прошлого года", - заметил он.

Однако, чтобы туристы поехали, нужно снять ограничения на работу отелей, отметил Барзыкин. Пока из-за требований Роспотребнадзора гостиницы могут заселять не более 50-60% номеров. К тому же туркомпании еще находятся на самоизоляции и не могут полноценно продвигать и продавать туры, отметил директор Ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. Ситуация может измениться в июле, надеются представители туриндустрии.

Туроператорам снизили платежи

Правительство России снизило размер взноса, который должны уплачивать в фонды персональной ответственности туроператоры, работающие на рынке выездного туризма. Распоряжение подписал премьерминистр Михаил Мишустин.

Взнос рассчитывается в размере 1% от суммы проданных туров за предыдущий год. В 2020 году взнос уменьшили до 0,25% от цены туристского продукта. Такое решение правительство приняло, чтобы поддержать туроператоров, пострадавших в ситуации пандемии коронавируса.

Ранее для снижения финансовой нагрузки на туроператоров в рамках неотложных мер по поддержке экономики на фоне распространения COVID-19 Госдума приняла закон, по которому правительство получило право уменьшать размер ежегодного взноса туроператоров в фонд персональной ответственности.

Фонды персональной ответственности появились в 2017 году. За счет накопленных в них средств возмещается ущерб тем туристам, перед которыми туроператор не выполнит свои обязательства по договору.

В этом году воспользоваться туром не смогли многие туристы, так как границы были закрыты с марта, также приостановлено международное транспортное сообщение. Туристы требовали компенсаций у туроператоров. Однако, как поясняли в Ростуризме, вернуть деньги туристам невозможно, поскольку они уже распределены между отелями, перевозчиками и другими участниками цепочки.

По мнению представителей отрасли, решение правительства окажет поддержку туриндустрии, поскольку платежи в фонд выводили из оборота существенные средства.

Подготовил Евгений Гайва