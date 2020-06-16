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16.06.2020 01:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Серебром по вирусу

В кузбасских вузах ценят творческие идеи
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8183)
В Кемеровском госуниверситете разработали новый препарат на основе кластерного серебра, подавляющего активность вирусов. Синтезировать наносеребро (микрочастицы в 1-2 нанометра) ученые начали еще лет десять назад. В других лабораториях тем временем колдовали над дезинфицирующими средствами из растительного сырья. А в 2017-м, во время эпидемии "гонконгского" гриппа H1N1, пришла идея создать продукт, который бы объединял ценные свойства натуральных компонентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Установлено, что вирус гриппа, внедрившись в человеческий организм, "сидит" на слизистой оболочке около шести часов, ничего не предпринимая, и только потом начинает свою работу по разрушению клеток. В эти первые часы с ним и нужно успеть расправиться, - говорит руководитель малого инновационного предприятия при вузе Юрий Сидорин. - Пока вирус бездействует, необходимо защитить слизистую носа. Нам удалось создать такой симбиоз - внедрить частицы композитного серебра в льняное масло, добившись устойчивого соединения. Масло формирует прочную пленку на любой поверхности, а серебро генерирует ионы, подавляющие жизненные функции вируса.

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Разработки питерских вузов ждут запуска в серийное производство

Сейчас разработка проходит тестирование в Новосибирске. Инвестор, готовый перевести разработку из "пробирочной" стадии в производственную, уже есть. Кроме этого средства, ученые КемГУ синтезировали стабильный комплекс йодного серебра. Он может применяться как антисептик противомикробного и антигрибкового действия.

А группа молодых изобретателей из Кузбасского технического госуниверситета готовится вывести в серию уникальный жгут, способный улучшить качество помощи пострадавшим в ДТП и чрезвычайных ситуациях. От обычного жгута он отличается тем, что может быть наложен без посторонней помощи. Авторы ноу-хау - кемеровские школьники Егор Петерс и Михаил Лузин, навыки конструирования, программирования, математического и 3D-моделирования ребята оттачивают под руководством четверокурсника Дениса Березина и старшего преподавателя кафедры электроснабжения горных и промышленных предприятий КузГТУ Ивана Паскаря. В прошлом году их коллективное изобретение было представлено на выставках и форумах разного уровня. А недавно проект "Разработка температурного датчика таймера для кровоостанавливающих жгутов" победил в молодежном научно-инновационном конкурсе Фонда содействия инновациям УМНИК-2019.

Молодые изобретатели создали жгут, который может быть наложен без посторонней помощи

- История этого проекта доказывает: одаренные дети, получая необходимые знания, поддержку и грамотное наставничество, способны не только придумать, но и создать новый уникальный продукт, приносящий пользу обществу, конкурирующий с инновационными идеями взрослых, - подчеркивает директор центра "УникУм" Татьяна Мамзина.

Сейчас в центре, который ведет углубленную подготовку школьников, способных к естественным наукам, обучается триста ребят. Не так давно здесь открылись еще одна лаборатория, мастерская интеллектуальной электромеханики и детский клуб "Коворкинг".

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