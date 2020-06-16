В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске. Обвинение предъявлено родной бабушке. Как сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии, она задержана.

Ранее в социальных сетях появилось видео из лифта жилого дома по улице Вильского. На нем женщина несколько раз бьет ребенка по голове, из-за чего девочка падает на пол лифта. Проверку инцидента начали следственные органы.

Было установлено, что женщина с внучкой были в гостях. Когда они пошли домой, девочка начала капризничать, за что была наказана сверх меры.

"В ходе медицинского освидетельствования у пострадавшей на лице обнаружен кровоподтек. Женщина полностью признает свою вину и раскаивается в содеянном. С семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения", - сообщает СК.