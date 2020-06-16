В Новосибирской области бизнес получит дополнительную поддержку

Правительство Новосибирской области выступило с инициативой расширить меры поддержки экономики в условиях противодействия коронавирусу. Предложения поддержал глава региона Андрей Травников.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, направленные в федеральный центр обоснования касаются десяти новых мер поддержки и затрагивают как мелкие, средние предприятия, так и крупный бизнес.

И.о. министра экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что в числе предложений - предоставление субъектам предпринимательской деятельности возможности уточнить код ОКВЭД, который присвоен основному виду экономической деятельности, и расширить код ОКВЭД. Также в правительстве области считают, что меры господдержки должны распространяться на системообразующие организации, которые входят в федеральный перечень, и на региональные системообразующие организации. Необходимо расширить перечень кредитных организаций, участвующих в программе предоставления льготных кредитов по ставке два процента годовых, предоставить субъектам РФ возможность продлевать сроки уплаты налога на имущество организаций.

Региональные власти также выступили с инициативой упростить процедуры согласования и вынесения решения, когда речь идет о выделении лимитов поручительства кредитной организации. Кроме того, в перечень мер поддержки предлагается включить снижение налоговых ставок для самозанятых граждан, расширить меры господдержки для крупного бизнеса в отраслях,

включенных в перечень наиболее пострадавших отраслей российской экономики. Еще одно предложение - перенести сроки оснащения тахографами транспортных средств на муниципальных маршрутах на 2021 год.

По словам заместителя губернатора области Сергея Семки, новые меры поддержки призваны помочь бизнесу Новосибирской области и других регионов страны.

- Мы готовы к общению и диалогу с предпринимательским сообществом, обсуждению волнующих его вопросов как через ассоциации предпринимателей или уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области, так и в индивидуальном порядке, - отметил вице-губернатор.

В настоящие время предприятия региона активно пользуются уже существующими мерами господдержки. В частности, банковским сектором одобрены кредиты под ноль процентов годовых на неотложные нужды и сохранение занятости на сумму 1,3 миллиарда рублей. Проведена реструктуризация по ранее принятым на себя обязательствам по пострадавшим отраслям на 9,5 миллиарда рублей.

По информации УФНС по Новосибирской области, организациям и индивидуальным предпринимателям за апрель выделена субсидия в размере более 874 миллионов рублей, за май одобрена субсидия на 693 миллиона рублей.

Получить дополнительную информацию о федеральных мерах поддержки бизнеса, об условиях получения субсидии можно на сайте ФНС России: www.nalog.ru в разделе сервисов "COVID-19".