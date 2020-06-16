В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия

В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, уголовное дело в отношении подростка вскоре будет рассмотрено в суде.

Молодой человек обвиняется по статье об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, совершенном из хулиганских побуждений и повлекшем причинение значительного ущерба. В результате пожара полностью сгорело здание школы и находящееся в ней оборудование на сумму 2,3 миллиона рублей. По данным следствия, юноша совершил поджог после новогодних каникул, 8 января этого года.

- С этой целью он выставил стекло из оконного проема в учительской, пролез через образовавшийся оконный проём в кабинет, где отключил от сети питания компьютер и провода видеонаблюдения. После чего прошел в кабинет географии, где имеющимися при себе спичками поджег географические карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь стал распространяться, злоумышленник покинул школу, - уточнили в областной прокуратуре.

Вину в содеянном малолетний поджигатель полностью признал, частично был возмещен ущерб, причиненный государству. Зампрокурора Купинского раойна Алексей Парамонов утвердил обвинительной заключение по делу, теперь оно поступит в суд для рассмотрения по существу.