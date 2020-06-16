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16.06.2020 00:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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В Томске создают научно-образовательный центр мирового уровня
Текст: Кира Ли
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8183)
Одна из задач нацпроекта "Наука" - создание в России научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, объединяющих вузы, научные институты и производство. Создание НОЦ в Томской области возглавляет Томский политехнический университет: на его базе организован проектный офис, в котором работают представители всех томских университетов и НИИ.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По мнению врио ректора ТПУ Андрея Яковлева, Томский НОЦ станет пилотной площадкой для отработки новых форматов технологических партнерств. В самом университете непрерывно разрабатываются и внедряются передовые практики. Так, например, когда в МГУ только анонсировали крупнейшую реформу - объединение факультетов в школы, то в ТПУ уже закончили объединение кафедр с аналогичной целью. Уже с 2018 года в ТПУ студенты поступают на выбранные ими направления в инженерные школы - ядерных технологий, неразрушающего контроля, энергетики, природных ресурсов, новых производственных технологий, ИТ и робототехники, а также инженерного предпринимательства.

Томский политех сотрудничает с вузами из Германии, Великобритании, Чехии, Казахстана

Создание школ позволило выделить отраслевые направления научной работы и образовательной деятельности, сконцентрировать компетенции под вызовы индустрий, настроить работу с крупными компаниями (Томский политех постоянно сотрудничает с корпорациями "Газпром", "Росатом", компанией СИБУР). Кроме того, в ТПУ действует более 90 договоров о реализации программ академической мобильности с зарубежными вузами, 12 сетевых магистерских программ с университетами Великобритании, Германии, Чехии, Казахстана. Один из уникальных примеров - сотрудничество с ведущим в области нефтегазового дела Университетом Хериот-Ватт (Великобритания), благодаря которому в Томске создан единственный в России совместный центр подготовки и переподготовки специалистов Heriot-Watt.

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Вузы извлекли немалый опыт из принудительной цифровизации

Ситуация с распространением коронавируса подтвердила актуальность еще одного направления развития вузов. Более 15 лет назад в Томском политехе начали массово внедрять онлайн-курсы. Сейчас в университете действует система дистанционного обучения LMS Moodle. Одна из самых сильных ее сторон - широкие возможности для коммуникации. Moodle ориентирована на коллаборативные технологии обучения - позволяет организовать обучение в процессе совместного решения учебных задач, осуществлять взаимообмен знаниями. Еще 17 марта, одним из первых в стране, ТПУ полностью перешел на дистанционное обучение. В новом режиме учатся 9000 студентов-очников и 3000 заочников. Также дистанционно реализуются программы повышения квалификации индустриальных партнеров ТПУ - почти для тысячи слушателей. Специалисты Томского политеха создали специальный сервер LMS Moodle для Севастопольского государственного университета. Здесь размещены цифровые ресурсы, разработанные в ТПУ: онлайн-курсы, виртуальные лабораторные работы, видеолекции, VR-тренажеры и симуляторы.

В цифровом формате будет проходить и приемная кампания 2020. В ТПУ реализуется проект "Цифровая приемная комиссия 5.0", позволяющий работать с большим количеством абитуриентов в дистанционном режиме и проводить вступительные испытания онлайн.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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