Власти объявили о взятии ЧС в Норильске под контроль

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что критический этап в ликвидации последствий разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 пройден. Как передает ТАСС, глава региона считает, что ситуация уже полностью под контролем.

"Ведутся активные работы, группировка большая, более 700 человек... Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой наиболее важный критический момент в ликвидации аварии, он уже пройден. То, что мы здесь видели спустя три-пять дней и на реке, и на Пясино и то, что есть сейчас - это две большие разницы", - цитирует агентство Усса.

Добавим, сегодня в Норильске находятся также министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Они проверяют ход рекультивации зоны инцидента на резервуаре №5 ТЭЦ-3 АО "НТЭК".