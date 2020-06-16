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16.06.2020 09:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти объявили о взятии ЧС в Норильске под контроль

Текст: Алексей Бондарев

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что критический этап в ликвидации последствий разлива дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 пройден. Как передает ТАСС, глава региона считает, что ситуация уже полностью под контролем.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Ведутся активные работы, группировка большая, более 700 человек... Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что такой наиболее важный критический момент в ликвидации аварии, он уже пройден. То, что мы здесь видели спустя три-пять дней и на реке, и на Пясино и то, что есть сейчас - это две большие разницы", - цитирует агентство Усса.

Добавим, сегодня в Норильске находятся также министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова. Они проверяют ход рекультивации зоны инцидента на резервуаре №5 ТЭЦ-3 АО "НТЭК".

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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