Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до четырех

Один из раненых в перестрелке в Ингушетии скончался на операционном столе в больнице. Таким образом, жертвами конфликта стали уже четыре человека, сообщает "Интерфакс". Один из погибших был офицером полиции, второй - сотрудником Росгвардии.

Еще трое человек с ранениями различной степени тяжести находятся в больнице, один из них - в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Как ранее сообщала "РГ", инцидент произошел на перекрестке Коммунальной и Варшавской улицы в центре Назрани. По предварительным данным, конфликт возник из-за спора двоюродных братьев за землю. Словесная перепалка сначала переросла в драку, а потом - в перестрелку.

МВД по региону официальные комментарии пока не дает.