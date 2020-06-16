На Кавказских Минеральных Водах открылись 26 санаториев

В Ставропольском крае вновь открыли свои двери для отдыхающих 26 санаториев. Все они находятся на территории Кавказских Минеральных Вод, сообщили в пресс-службе главы края.

Уточняется, что в них уже приехали 366 человек, а на ближайшие дни забронировано еще 1155 мест. Работают здравницы по рекомендациям, разработанным Роспотребнадзором.

Как выяснил корреспондент "РГ", санатории сейчас обязаны за собственные средства проводить обследование сотрудников на коронавирус, что является дополнительными тратами для бюджета организации. Стоимость одного анализа варьируется от 1200 до 2000 рублей.

В свою очередь в администрации Ставропольского края рассказали, что в настоящий момент прорабатывается возможность тестирования работников санкура на COVID-19 за счет средств краевого бюджета. С таким заявлением выступил глава региона Владимир Владимиров.