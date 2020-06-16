Новости

60 компаний присоединились к столичной программе "Миллион призов" 10:17
В Вологде появился первый "умный" пешеходный переход 10:13
В Петербурге 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса 10:09
Новый Lexus IS построили на старой платформе 10:05
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники 10:04
Наталья Сергунина: Московские вузы протестируют инновационные технологии 10:03
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских 10:01
В Пермском крае иномарка насмерть сбила 16-летнюю велосипедистку 09:57
Володин поздравил Терешкову с 57-летием со дня ее полета вокруг Земли 09:50
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком 09:47
В больнице Хабаровского края произошла вспышка COVID-19 09:45
Новый пистолет скрытого ношения создадут в России 09:45
География авиарейсов в Симферополь в июне увеличится в четыре раза 09:44
В Петрозаводске на глазах матери утонула девятилетняя девочка 09:42
На Камчатке заброшенный госпиталь оборудовали для пациентов с COVID-19 09:32
В Крыму осуждены организаторы незаконной миграции 09:31
В Воркуте при пожаре погибли двое малолетних детей 09:29
На Урале отлили памятник якутскому снайперу 09:25
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку 09:25
Во Владивосток прибыл третий новейший корвет 09:19
В Японии загорелось круизное судно 09:12
Власти объявили о взятии ЧС в Норильске под контроль 09:07
Начался монтаж оборудования для выпуска семиместной Hyundai Creta 09:00
В УрФУ абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей 09:00
В Подмосковье дилер попытался сбыть 1,6 кг наркотиков 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 09:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком

Текст: Михаил Сухарев

В Кочубеевском районе Ставропольского края около полуночи 15 июня столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик МАN с полуприцепом. Как сообщили в управлении ГИБДД региона, жертвой этой аварии стали два человека.

Фото: iStock
Можно ли объехать ДТП по "встречке"

- ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке на 19 километре федеральной автодороги "Подъезд к городу Черкесск". Отечественный автомобиль выезжая со второстепенной дороги столкнулся с грузовиком. Оба авто вылетели с трассы и перевернулись, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте до приезда "скорой помощи". Еще один пострадавший - 59-летний водитель грузовика "MAN" - находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, назначено амбулаторное лечение.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также ответственность участников ДТП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Во вторник в Москве откроются летние веранды ресторанов и кафе
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление
СК: Устроивший стрельбу по полицейским в Москве был замкнутым
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр
Видео: В Подмосковье мошенники совершили шесть автоподстав
Верховный суд разъяснил, как найти виновного в заливе соседских квартир