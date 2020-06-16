На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Кочубеевском районе Ставропольского края около полуночи 15 июня столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик МАN с полуприцепом. Как сообщили в управлении ГИБДД региона, жертвой этой аварии стали два человека.

- ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке на 19 километре федеральной автодороги "Подъезд к городу Черкесск". Отечественный автомобиль выезжая со второстепенной дороги столкнулся с грузовиком. Оба авто вылетели с трассы и перевернулись, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте до приезда "скорой помощи". Еще один пострадавший - 59-летний водитель грузовика "MAN" - находится в больнице, его жизни ничего не угрожает, назначено амбулаторное лечение.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия, а также ответственность участников ДТП.