В Ставропольском крае недавно впервые начали выпускать мороженое из козьего молока. Оно уже появилось в продаже в нескольких регионах страны. В какую сторону движется развитие рынка козьего молока в России, выяснял корреспондент "РГ".

Изготавливает новый для региона вид мороженого молочный комплекс "Надеждинский", который открылся всего год назад. Сюда сразу завезли многочисленное поголовье коз, и предприятие стало крупнейшим в крае среди занимающихся козоводством. На первом этапе оно планирует выпускать 200 тысяч упаковок мороженого в месяц, затем постепенно производство намереваются довести до миллиона.

"Мы экспериментируем с разными видами продукции. Делается лакомство из цельного молока, сухое не используем, вредных добавок тоже. У многих людей аллергия на коровье молоко. Когда мы разрабатывали проект, выяснили, что некоторые дети из-за этого вообще никогда не ели мороженого. Мы пытаемся сделать нашу продукцию доступной, чтобы цены были в разумных пределах", - отметил в разговоре с корреспондентом "РГ" представитель молочного комплекса.

По мнению самих производителей, даже миллион упаковок достаточно скромный показатель. Но так как это первый опыт выпуска мороженого из козьего молока, нужно проверить, как оно станет расходиться. География продаж пока - Ставропольский и Краснодарский края, а также Москва. Планируется, что лакомство появится в сетевых магазинах, сейчас идут переговоры с крупными ритейлерами.

Ставрополье можно считать центром козоводства в России - здесь многие годы работает Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства, который стал частью Северо-Кавказского федерального научного аграрного центра. Его работники на протяжении многих лет консультируют фермеров по всей стране.

Как рассказала доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ ВНИИплем Светлана Новопашина, новый ставропольский комплекс - это сейчас самая высокопродуктивная ферма в России, несмотря на небольшой опыт работы.

- Я посещала многие крупные козоводческие предприятия страны, мне есть с чем сравнить. Козы здесь во время первой лактации дали около 700 килограммов молока (минимальная планка - 450 килограммов). Отдельные животные даже больше. Так что завезенный в край генофонд очень высокого качества даже по мировым меркам, - подчеркнула Новопашина.

На Ставрополье работает еще несколько козьих ферм поменьше. Первым в крае стало племенное хозяйство "Русь-1", где содержится около 400 голов и есть свои перерабатывающие мощности. Руководит им Александр Кулинич, который в 2018 году с одним из своих сыров занял третье место на главной козоводческой выставке во Франции. Теперь у него есть постоянные контракты на поставки продукции. Только фирменного твердого сыра ежемесячно ферма выпускает около тонны, цена за килограмм варьируется в диапазоне от 1800 до 3000 рублей.

По мнению специалистов, без собственной переработки козья ферма в России не выживет.

- В Европе фермеры выпускают молоко и не заморачиваются по поводу переработки, - отмечает Светлана Новопашина. - Маленькие фермы на 50 коз, как правило, имеют фирменные семейные сыроварни, а вот крупные хозяйства с поголовьем до десяти тысяч просто производят молоко и сдают на заводы. У нас данная система не сработает, у бизнесменов не хватает доверия друг к другу. Поэтому производить козье молоко без собственной переработки - огромный риск. Подвести может как поставщик, так и покупатель. Кооперироваться тоже мало кто хочет, даже если мощности простаивают.

На молокозаводы, работающие с коровьим молоком, козье не берут - объемы слишком малы. Ведь при переходе с одного сырья на другое нужно вычистить всю производственную линию - это слишком накладно, да и долгий простой оборудования переработчику невыгоден.

Если говорить о стратегии развития козоводства в России, то упор нужно делать на создание своего качественного генофонда. Дело в том, что привезенные козы значительно труднее адаптируются к условиям нового для них региона: часто болеют и гибнут. Еще не было случая, чтоб поступившее из-за границы поголовье сохранилось полностью.

Есть еще одна проблема. Россия - территория, свободная от ящура (острого вирусного заболевания). Но сама страна поделена на две части: расположенные на южной границе РФ регионы входят в вакцинируемую зону, а остальные - в зону без вакцинации. Так вот, из первой во вторую зону по закону поголовье продавать нельзя. Получается, племенные хозяйства юга страны с отличными козами не могут реализовывать животных своим клиентам на севере. Ставрополье может отправить коз соседям из ЮФО, СКФО или, например, в Алтайский край, а вот в Московскую, Ленинградскую области или Республику Марий-Эл - нет. Все это, конечно, замедляет развитие козоводства.

Всего в Ставропольском крае, по подсчетам экспертов, около 35 тысяч коз, 30 тысяч из них содержат в личных подсобных хозяйствах. Власти региона ратуют за расширение этого направления, но конкретных действий пока не принимается. Хотя министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников как-то заявлял, что в течение нескольких лет в регионе планируют реализовать семь проектов в данной сфере.

При этом потенциал рынка огромен - козье молоко очень полезно, а популярность здорового образа жизни стремительно растет. Главными потребителями диетической продукции во всем мире становятся дети, пенсионеры и поклонники ЗОЖ. Сейчас ставропольские козоводы выпускают целые линейки - сыры (рикотта, брынза, эдам, камамбер), кисломолочные продукты (йогурты, кефир, ряженка), и, конечно, молоко в бутылках. Рынок товаров из данного сырья в России в 2018 году достиг миллиарда рублей и увеличивается примерно на пять процентов в год. Хороший стимул внутреннему производству дало продуктовое эмбарго на европейские товары. Но фермеры считают, что из-за коронавируса рост временно замедлится. У потенциальных потребителей упали доходы, а цены на продукцию из козьего молока все-таки пока слишком высоки.

Комментарий

Алексей Коренев, аналитик группы компаний "Финам":

- В нашей стране еще с советских времен упор делался на традиционное животноводство и производство именно коровьего молока. Но прошло время, и в России появился спрос на козье молоко и сыр из-за их высоких вкусовых качеств и несомненной пользы. В сельском хозяйстве России козоводство - практически свободная ниша, хотя и высокорентабельная. К тому же козы требуют значительно меньше затрат на содержание, чем коровы. И даже несмотря на то, что козье молоко и сыр стоят дорого, они всегда находят своего потребителя.