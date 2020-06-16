В первых числах июня в Ставропольском крае открылись 12 санаториев, и постепенно их число увеличивается. В мае власти региона совместно с Роспотребнадзором проработали требования к здравницам, согласно которым они сейчас функционируют.

санаториях юга страны сейчас действуют дополнительные меры защиты как в самих здравницах, так и на их территориях. Фото: Владимир Аносов/РГ

Как сообщил глава региона Владимир Владимиров, Ставрополье пошло на беспрецедентные меры - с приезжающих в санатории не будут требовать уйти на 14-дневную изоляцию. Тем не менее в минтуризма региона отмечают, что в некоторой степени открытие здравниц сдерживают требования и рекомендации Роспотребнадзора, которые больше соответствуют правилам, предъявляемым к больницам и инфекционным обсерваторам.

- Мы собрали предложения от руководителей санаторно-курортных учреждений о том, как их смягчить, чтобы все-таки наши здравницы могли работать, естественно, с соблюдением необходимого уровня безопасности, - отметил начальник отдела продвижения туристских ресурсов ведомства Игорь Болотов.

Сами отраслевики ожидают высокого уровня загрузки здравниц только осенью и зимой.

- Показатели глубины бронирования говорят о том, что начиная с сентября и до конца 2020 года загрузка санаториев будет выше, чем в аналогичный период 2019-го. Причина - туристы отказались от заграничных поездок, переориентировались и теперь выбирают внутренние направления, - добавил Болотов.

Также на нынешнюю ситуацию повлияло то, что многие туристы успели отменить путевки из-за эпидемии коронавируса и перенесли отпуск на более поздний срок.

Санаторий "Центросоюз" в Кисловодске открылся восьмого июня. Как рассказали корреспонденту "РГ" в учреждении, на ближайший месяц загрузка составляет около 30 процентов, но затем количество туристов должно увеличиться.

- Когда мы открылись, к нам заехали 20 человек. Все были настроены положительно. Санаторий в режиме обсервации не работает, но люди приезжают к нам со сделанными тестами на коронавирус, а также со справками об эпидокружении, которые подтверждают, что в последние две недели у них не было контактов с инфицированными COVID-19, - рассказала коммерческий директор здравницы Татьяна Удод.

Она также добавила, что в санатории сейчас действуют дополнительные меры защиты. В номерах проводят усиленную влажную уборку, белье проходит термическую обработку, территория дезинфицируется антисептиками. Данные работы, а также обязательные тесты на COVID-19 для всех сотрудников обходятся санаторию достаточно дорого.

В санаториях юга страны сейчас действуют дополнительные меры защиты как в самих здравницах, так и на их территориях.

- Цена одного теста - от 1300 до 2000 рублей. У нас работает более 300 сотрудников. Анализы сдавали в одной из городских поликлиник, что вызвало настоящий ажиотаж, - сообщила Татьяна Удод. - К тому же возникает дополнительная финансовая нагрузка на наших гостей. К примеру, приезжает семья из четырех человек, на тестирование всех им нужно потратить более пяти тысяч рублей.

Как рассказала директор санатория "Пятигорский нарзан" Татьяна Чумакова, здравницы, которые открылись первыми, были вынуждены оплачивать тестирование своих сотрудников из бюджета организации. Однако, по ее словам, краевые власти заявили, что в скором времени учреждения санкура будут обеспечивать бесплатными экспресс-тестами за счет региональной казны.

- Мы открылись в режиме обсерватора. Этому способствовало то, что на территории санатория есть свои радоновые и серные ванны, а также питьевой бювет. Как и другие санатории, выполняем все требования Роспотребнадзора. Анализы сдали все 170 сотрудников. Это дорого обошлось нашему бюджету, но мы пошли на такие траты, чтобы открыться с начала июня, - отметила Чумакова.

Медики санаториев разработали специальные оздоровительные программы, которые помогут отдыхающим преодолеть негативные последствия гиподинамии и стресса

Кстати, санаторию выдали беспроцентный кредит на 600 тысяч рублей, который руководство потратило на выплаты части сотрудникам 12 тысяч рублей (МРОТ). Также "Пятигорский нарзан" получил два миллиона рублей на оплату коммунальных платежей. По словам Чумаковой, несмотря на отсутствие курортников, здания здравницы поддерживали в должном состоянии. На 10 июня в санатории лечилось 27 человек. По мнению директора, в июле большинство номеров уже будет занято.

А вот 19 профсоюзных санаториев, которые расположены на территории Кавминвод, не торопятся с открытием. С 15 июня свои двери распахнут только три из них. Как рассказали в Курортном управлении профсоюзных санаториев в КМВ, здесь сейчас готовятся к работе в новых условиях - нанесена специальная разметка в столовых, приобретено необходимое оборудование, дезинфицирующие средства, пирометры, тепловизоры, рециркуляторы для обеззараживания воздуха в помещениях, приведен в соответствие с требованиями Роспотребнадзора номерной фонд.

В управлении также добавили, что зарплаты сотрудникам, вне зависимости от того, находились они на рабочих местах или на самоизоляции, в профсоюзных санаториях выплатили полностью. А медики профкурорта даже разработали специальные оздоровительные программы, которые помогут отдыхающим преодолеть негативные последствия гиподинамии и стресса.

- Однако существует проблема логистики. Многие регионы не выпускают своих жителей на наши курорты. На сайтах транспортных компаний пишут, что гостям придется провести по прибытии две недели на самоизоляции. Это никак не стимулирует людей ехать на КМВ. Свобода передвижения и минимум ограничений - важный фактор, который привлечет к нам больше отдыхающих, - заявил генеральный директор Курортного управления профсоюзных санаториев в КМВ Николай Мурашко.

Он также добавил, что руководство санаториев ждет, когда эпидемия пойдет на спад, что позволит смягчить чрезмерно жесткие требования Роспотребнадзора.

Ограничения снимают

На Ставрополье с 11 июня начали снимать ограничения, введенные ранее из-за коронавируса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

- Ситуация на протяжении последних 14 дней у нас достаточно стабильная. Коэффициент распространения в регионе равняется примерно единице. Принято решение перейти на первый этап снятия ограничений в Ставропольском крае, - заявил губернатор.

С 11 июня открылись непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, а также непродовольственные рынки. Начали работу летние веранды кафе и ресторанов, а жителям региона разрешили посещать парки и уличные площадки для занятий спортом.

Остальные действующие в регионе меры продлят до первого июля.

Тем временем

Банк ВТБ предоставил 21 санаторию Кавказских Минеральных Вод льготные кредиты (под два процента годовых) на общую сумму 488 миллионов рублей в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. Общая численность сотрудников здравниц превышает пять тысяч человек. Во время пандемии они смогли сохранить не менее 80 процентов штата работников, поэтому государство погасит от 50 до 100 процентов задолженности по кредиту перед банком. "Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей - значительная часть выделенного нам со стороны правительства РФ лимита уже освоена", - сообщил заместитель президента - председателя правления Банка ВТБ Денис Бортников.

В рамках этой программы клиенты освобождаются от платежей по займу до 28 декабря 2020 года, при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90 процентов государство погасит заемщику весь основной долг и проценты, если будет сохранено не менее 80 процентов работников - спишут половину ссуды.

Кредитные средства, согласно постановлению правительства РФ, можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных ссуд в рамках государственных программ поддержки.