Ставропольский край впервые в своей истории начал производство экзотической для России культуры - миндаля. Экспериментальные насаждения появились в восточном Нефтекумской районе.

Сейчас почти все продаваемые в России орехи импортные. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Миндалевый сад заложили в селе Ачикулак. Здесь будут расти 200 деревьев двух сортов. Тот из них, что покажет наилучшую результативность, станет основой для создания первого в регионе промышленного миндального сада", - заявили в пресс-службе главы Ставрополья.

Еще один проект - закладку питомника площадью 200 гектаров для производства саженцев миндального дерева - реализует компания "Плодообъединение "Сады Ставрополья". Специалисты отмечают, что эти деревья хорошо растут на каменистых склонах. Культура весьма засухоустойчива и как раз может прижиться в климатических условиях востока края.

- Ставрополье способно стать регионом, который насытит рынок этим востребованным товаром. В перспективе в крае планируется производить до 100 тысяч саженцев миндаля в год, - отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников.

Как рассказал корреспонденту "РГ" владелец питомника "Сады Ставрополья" председатель Ассоциации питомниководов и садоводов края Айдын Ширинов, в последние годы возник спрос не только на привычные для россиян яблоки, но и на черешню, абрикосы, нектарины, персики, грушу, миндаль:

- Любой орех - это экспортно ориентированный товар. В России очень мало молодых садов косточковой группы, эти культуры в промышленных масштабах почти не выращиваются.

По его словам, многие еще плодоносящие сады страны устарели и не могут конкурировать по урожайности и сопротивляемости к капризам природы с новыми современными посадками. Вся территория России подвержена так называемым обратным весенним заморозкам. В этом году на юге РФ, в том числе Северном Кавказе, это сильно почувствовали. Апрельские заморозки повредили 2306 гектаров семечковых культур (51 процент посадок) и 346 гектаров косточковых (57 процентов от их общей площади). Но те сады, которые были заложены по современным технологиям, пострадали гораздо меньше.

- Советские технологии не предусматривали орошение садов. В итоге деревья получили стресс сначала из-за отсутствия влаги, а потом еще в результате того, что ударил мороз. Технологии, используемые в интенсивных садах, помогают избежать такого развития ситуации. Да, они капиталоемкие, но и рисков меньше. Сейчас формируется рынок современных сортов - плоды дольше хранятся, лучше выглядят и пользуются повышенным спросом у покупателей, - добавил Ширинов.

Он отметил, что сегодня у потребителей приобрели популярность персики. А Ставропольский край - регион, где эта культура будет себя прекрасно чувствовать.

- У нас реализуется краевой проект закладки садов в личных подсобных хозяйствах. На 10 сотках можно высадить до 500 саженцев. Такую же программу реализуют в Карачаево-Черкесии, эксперимент набирает популярность. Закладывают не только яблони, но и сливу, черешню. Через год планируем заняться персиком и нектарином, далее - миндалем, - добавил Ширинов.

Стоимость закладки современного сада на 10 сотках - 500 тысяч рублей. В эту сумму входит все - закупка посадочного материала, создание системы орошения, установка шпалеры и противоградовых конструкций. Краевой бюджет компенсирует до 90 процентов затрат.

В последние годы возник спрос не только на привычные для россиян яблоки, но и на абрикосы, нектарины, персики, грушу, миндаль

Интересен опыт еще одного хозяйства на Ставрополье. В компании "СМТ" весной этого года заложили 30 гектаров грецкого ореха, 10 гектаров фундука, 3,5 гектара миндаля и пекана и один гектар облепихи. Компания решила выйти на рынок плодовых культур и подобрала те из них, у которых самая высокая рентабельность.

- Конечно, это длинные деньги. Каждая культура выходит на плодоношение в разные сроки. Например, грецкий орех - через пять лет, на 10-й год существования сада достигается средняя урожайность, а максимальная - только на 15-й. Зато рентабельность будет очень высокой, - говорит агроном хозяйства Сергей Пинчук.

Он также добавил, что большую часть насаждений заложили в конце апреля и начале мая. Осенью хозяйство пополнится садами персика и черемши. Кроме того, здесь растет целый гектар лаванды.

В хозяйстве пока не занимались проблемой сбыта продукции, так как считают это преждевременным. Думать об этом уместно в преддверии первых урожаев.

С этим согласен председатель ставропольского регионального отделения общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" Игорь Матвиенко. Он считает, что проблем со сбытом у крупных промышленников не возникнет, а вот небольшие хозяйства, которые захотят попробовать свои силы, могут столкнуться со сложностями.

- Как показывает практика, фермеры сталкиваются с тем, что деть урожай бывает некуда. Аграриям не хватает хранилищ и холодильных установок. Если к тому моменту, как поспеют первые урожаи экзотических культур, удастся решить эту проблему, то дело точно окажется выигрышным, - сказал он.