На Ставрополье заработало мобильное приложение для отдыхающих StavTravel. Сейчас оно содержит данные о 150 достопримечательностях края. Среди них как природные объекты, так и памятники архитектуры. Причем речь идет не только о регионе Кавминвод - популярном туристическом направлении, но и обо всем крае.

Приложение разработано таким образом, что пользователи могут добавить любую точку в папку "Избранное", одной кнопкой открыть навигатор и сформировать маршрут к месту поездки. Как рассказал корреспонденту "РГ" создатель проекта Андрей Диканский, карта, а также мобильное приложение и сайт - это не коммерческий проект, а увлечение. Ему поступали предложения превратить любимое дело в бизнес, но он отказался.

Андрей и сам много путешествует по краю с супругой. Сидеть дома скучно, и они колесят по Ставрополью, собирая в свою "копилку" впечатлений интересные места. У них накопилось немало замечательных фотографий. Снимки сначала публиковали в своих группах в социальных сетях и раскидывали по местным пабликам. Потом супруги пришли к выводу, что необходимо все собрать в одном месте и систематизировать.

- Это наше с женой увлечение. Она фотографирует, вместе делаем описание, - добавляет Андрей. - Сайт нам сделал знакомый, который сам предложил свои услуги.

Подход к созданию карты у супругов своеобразный. К примеру, перенасыщенные интересными местами Кавказские Минеральные Воды представлены на ней весьма скупо, а вот Георгиевский или Грачевский районы, где нет общеизвестных точек притяжения, может похвастаться в проекте Диканского множеством интересных локаций. Все они собраны по субъективному принципу и отличаются нетривиальностью. Например, в Грачевском можно найти саванну с баобабом, а недалеко от Георгиевска посетить государственный природный заказник "Сафонова дача", где произрастают занесенные в Красную книгу Ставрополья цветы и травы.

- Еще одна наша изюминка в том, что мы никогда не используем чужих фотографий. Нам рассказывают об удивительных местах нашего края, оставляют координаты, и мы выдвигаемся на место десантом путешественников-энтузиастов, после этого наносим новые объекты на туристическую карту Ставрополья, - отметил Диканский.

Он также добавил, что для удобства пользователей на портале есть аудиогид. Пока он работает далеко не везде, но, как заявил Диканский, его будут развивать.

- У аудиогида голос моей жены. Конечно, пополняем базу не так быстро, как хотелось бы, но стараемся делать это регулярно. Попутно вычитываем старые тексты с описанием, - отметил автор проекта.

Найти карту можно по адресу: туристическаякарта26.рф либо нужно скачать приложение для Android по запросу StavTravel.