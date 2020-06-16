СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по факту массового убийства в ингушском городе Назрань.

Трагедия произошла 16 июня в час дня. По предварительным данным, местный житель не поделил землю со своим двоюродным братом. Сначала завязалась драка, в которой приняли участие около семи человек с обеих сторон, а затем двое из них начали стрелять.

В результате от огнестрельных ранений погибли четыре человека, а еще трое сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из них уже несколько часов в реанимации.

Следователи выехали на место трагедии. Они исследует место происшествия с применением криминалистической техники, а также опрашивают свидетелей.