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16.06.2020 16:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Ингушетии

Текст: Александр Гавриленко

Следственное управление СКР по Ингушетии возбудило уголовное дело по факту массового убийства в ингушском городе Назрань.

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Трагедия произошла 16 июня в час дня. По предварительным данным, местный житель не поделил землю со своим двоюродным братом. Сначала завязалась драка, в которой приняли участие около семи человек с обеих сторон, а затем двое из них начали стрелять.

В результате от огнестрельных ранений погибли четыре человека, а еще трое сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Один из них уже несколько часов в реанимации.

Следователи выехали на место трагедии. Они исследует место происшествия с применением криминалистической техники, а также опрашивают свидетелей.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

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