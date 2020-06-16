Северный Кавказ обладает огромными геотермальными ресурсами, которые сейчас практически не используются. Лишь единичные теплицы и многоэтажки отапливаются горячими источниками. Есть ли реальные экономические перспективы у геотермии? Об этом корреспонденту "РГ" рассказал доктор технических наук, профессор, директор Института проблем геотермии и возобновляемой энергетики - филиала Объединенного института высоких температур Российской Академии Наук Алибек Алхасов.

РГ: Алибек Басирович, огромные запасы геотермальной энергии в регионах СКФО - миф или подтвержденный факт?

Алибек Алхасов: Северный Кавказ, наряду с Камчаткой, относится к числу самых перспективных территорий страны в плане использования геотермальной энергии. В Восточно-Предкавказский артезианский бассейн площадью более 200 тысяч квадратных километров входят практически все регионы СКФО. Запасов термальных вод данного ареала хватит для удовлетворения соответствующих нужд округа на длительный период.

Однако используется геотермальная энергия крайне неэффективно. К примеру, в Дагестане доля возобновляемой энергетики в ТЭК составляет всего около одного процента. А ведь согласно расчетам, до половины необходимой республике энергии можно получать только за счет термальных вод.

В 1980-е, когда в республике этой темой занимались активно, и в год добывалось 14 миллионов кубометров геотермальных вод, сейчас - около четырех миллионов. По оценкам нашего института, потенциал геотермальных ресурсов в Дагестане составляет 10 тысяч мегаватт тепловой и 1000 мегаватт электрической энергии.

РГ: Где в Дагестане используется энергия горячих источников?

Алибек Алхасов: В Махачкале один микрорайон отапливается геотермальной водой. Наиболее успешно реализуется подобный проект в Кизляре. Здесь еще с советских времен организованы теплоснабжение и горячее водоснабжение за счет термальных вод. И сейчас около 80 процентов жилого фонда города отапливается ими. Начала реализовывать проект отопления тепличного комплекса одна из агрокомпаний - такой способ намного выгоднее, чем использовать газ.

Институт проблем геотермии также разработал несколько проектов использования горячих подземных источников. Среди них - теплоснабжение домов коттеджного типа. Суть в том, что для отопления используются одновременно солнечная энергия и низкопотенциальное тепло термальных вод. Проект успешно реализован на расположенном возле Махачкалы полигоне "Солнце".

Республика буквально "плавает" на геотермальных источниках. Во многих местах низкопотенциальные воды с температурой 40-45 градусов просто вытекают на поверхность, и их никто не использует. Разве так дорого построить круглогодичный бассейн или открыть бальнеологическую лечебницу? Только в Махачкале около 40 подобных законсервированных скважин.

РГ: Так почему же эти скважины никто не использует, не говоря уже о том, чтобы бурить новые?

Алибек Алхасов: В геотермии самые высокие затраты - от 50 до 80 процентов стоимости проекта - приходятся на бурение скважин. Проект выгоден, если использовать существующие. Да и цены на бурение сейчас никак экономически не обоснованы. Недавно я обратился к нескольким организациям с просьбой представить расчеты на эту работу. Практически у всех одинаковая высокая стоимость. Цена бурения должна зависеть от сложности работы и глубины объекта, но компании выдают среднюю стоимость за метр. Так не должно быть.

Говорить о том, что геотермальная энергетика - это легко и малозатратно, неверно. В современных экономических условиях наиболее перспективным является использование существующего фонда простаивающих скважин. Так, в Дагестане много законсервированных нефтяных и газовых скважин на выработанных нефтегазовых месторождениях, которые можно перепрофилировать на добычу геотермальных вод. Затраты на расконсервацию и подготовку к добыче одной составят около полутора миллионов рублей, а проект окупится за пару лет.

Однако с увеличением глубины добычи растет температура термальной воды и, как правило, ее минерализация и количество растворенных газов. В этой связи возникают проблемы солеотложения и коррозии в коммуникациях и оборудовании, для решения которых необходим комплекс дополнительных и довольно затратных мероприятий.

К тому же, во многих регионах СКФО, учитывая, что там мало поверхностных вод, низкотемпературные термальные ресурсы являются порой единственным источником водоснабжения. Однако в них зачастую фиксируют повышенное содержание мышьяка и других вредных элементов. Использовать такую воду для питья нужно только после тщательной очистки. Мы говорим об этом более 15 лет, но ситуация не меняется, хотя есть разработанные институтом геотермии технологии очистки термальных ресурсов от примесей с доведением их качества до стандартов питьевой воды. Специальные блоки химической водоочистки позволяют избавиться от токсичных и вредных элементов - фенолов, мышьяка, серы и гумусовых кислот.

РГ: Есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в разработку горячих источников?

Алибек Алхасов: Только в наш институт приходили около 30 представителей разных компаний, включая зарубежных, восхищались перспективами добычи геотермальных ресурсов, но до конкретного результата дело пока так и не дошло.

Реальных инвесторов на сегодняшний день нет, как и интереса со стороны региональных властей. В правительстве республики, куда мы обращались, предложили искать их самостоятельно. Хотя интересных проектов достаточно.

В Дагестане есть большие запасы высокотемпературных высокоминерализованных вод. На больших глубинах они разогреты более чем до 200 градусов, а минерализация составляет около 200 граммов на литр - это очень высокий показатель. В такой воде в промышленных концентрациях содержатся литий, рубидий, цезий и стронций. Эти металлы нужны многим отраслям, но в основном оборонной промышленности.

Только одно из месторождений - Тарумовское - может полностью удовлетворить потребности страны в карбонате лития, который в промышленных масштабах в России не добывается. Из геотермальных вод также есть возможность добывать пищевую соль. Причем бурить новые скважины не нужно, стоит задействовать законсервированные. По нашим подсчетам, вложенные средства окупятся в течение одного-двух лет.

Во многих странах источники возобновляемой энергии используются очень активно. В мире действует свыше 30 миллионов теплонасосных установок. Я надеюсь, что Северный Кавказ в обозримом будущем не останется в стороне от этого процесса.

Тем временем

На окраине Грозного благодаря опытно-промышленной геотермальной станции нефтяного университета работают теплицы площадью более 50 гектаров. Уникальный объект построили на средства гранта минобразования РФ и республиканского бюджета. Выбор пал на Ханкальское месторождение в селе Пригородном - еще в 1980-е годы здесь функционировала геотермальная станция, которая также обогревала тепличное хозяйство. В 1990-е комплекс превратился в руины. Однако инициаторам его возрождения удалось воссоздать все с нуля.

Здесь две скважины: одна глубиной 904 метра пробурена под небольшим углом и является добывающей, вторая, - наклонно направленная и глубиной 975 метров, - нагнетательная, при этом забои разведены друг от друга. Температура термальной воды в пласте достигает 104 градусов. Поступая из скважины в теплообменник, она передает свое тепло пресной воде (без контакта с ней) и, уже остывшая (под 60 градусов), загоняется обратно в пласты, причем на 450 метров выше по течению подземных вод. А достигнув добывающей скважины, вновь успевает прогреться. Такая нескончаемая циркуляция. Природным теплом обеспечивают несколько соседних тепличных комплексов, где выращивают томаты и огурцы. Геотермальная станция управляется в автоматическом режиме дистанционно.

На территории Чечни 14 разведанных геотермальных месторождений, не говоря уже о десятках отработанных нефтяных скважин, которые обводнены на 98-99 процентов и содержат также воду с высокой температурой. В регионе хотят выстроить систему многоступенчатой эксплуатации, когда одну и ту же воду пускают на различные нужды. Только тогда работа геотермальной станции станет экономически выгодной.