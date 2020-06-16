В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских

Сотрудники СК по Дагестану начали проверку после столкновения граждан Азербайджана с сотрудниками пограничной службы и полицией. Как сообщала "РГ", вооруженный инцидент произошел накануне недалеко от временного палаточного городка в Дербентском районе, где жители соседней страны дожидаются отправки на родину.

Как уточнили следователи, вчера около 400 человек, недовольные организацией их пропуска на территорию Азербайджана, попытались перекрыть движение на федеральной трассе "Кавказ". Они организованной группой вышли из своего общежития и временного палаточного городка и пошли в сторону автодороги.

Оказавшиеся на месте сотрудники полиции и пограничного управления ФСБ попытались утихомирить толпу, но те в ответ начали закидывать правоохранителей камнями, бутылками и прочими предметами. По уточненной информации, в результате семь сотрудников получили ранения, пострадало пять служебных автомобилей.

В результате сотрудники вызвали подкрепление, им удалось задержать зачинщиков беспорядков. По данным ТАСС, всего задержано 93 человека, они доставлены в местный отдел полиции. Начата доследственная проверка.