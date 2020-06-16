В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

В Дагестане несколько граждан Азербайджана, которые не могут выехать на родину из-за ограничений по коронавирусу, напали на полицейских. В результате инцидента пострадали четыре сотрудника полиции и получил повреждения служебный автомобиль, сообщили "РГ" в администрации Дербентского района.

Ожидающие выезда размещены в пункте временного размещения границе Магарамкентского и Дербентского районов. В понедельник вечером они получили список тех, кого выпустят через "спецкоридор". Однако в списке, который формируется азербайджанской стороной, оказалось всего 120 человек - то есть не все ожидающие. Это и спровоцировало недовольство людей.

По данным ТАСС, пострадавшие были госпитализированы с травмами, а нарушителей доставили в отдел полиции.