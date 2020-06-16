В Ингушетии рыночных торговцев освободили от арендной платы

Арендаторам мест на рынке в Назрани не придется платить за время вынужденного простоя. Также освобождены от отплаты аренды предприниматели, которые до пандемии работали в местном торгово-развлекательном центре.

Самый крупный универсальный крытый рынок в Ингушетии закрылся сразу после введения в республике карантина и с тех пор не функционировал. Исключением стали только торговые ряды, расположенные на открытом воздухе, где продолжали продавать продукты питания, в основном фрукты и овощи. Как рассказал житель Назрани Бекхан Дахкильгов, утром еще велась оптовая торговля продовольствием с фур, приезжавших из соседних регионов.

Расположенный на территории рынка новый торгово-развлекательный центр построили сравнительно недавно. Преимущественно в нем работали магазины, реализующие детские товары.

После закрытия назрановского крытого рынка и ТРЦ без работы, а значит, и доходов остались сотни жителей республики. По просьбе руководства региона владелец торгового учреждения полностью освободил арендаторов от платы за два месяца - апрель и май, в течение которых они не работали из-за введенных в регионе ограничений. Это поможет многим попросту не разориться.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в администрации рынка, субарендаторы также не имеют права брать деньги с торговцев за этот период. Кроме того, рассматривается возможность снижения аренды за апрель и май для предпринимателей, реализовывавших продукты питания.

Крытый рынок пока по-прежнему закрыт. Он начнет функционировать после отмены в республике карантинного режима. Первый этап выхода из самоизоляции начался в Ингушетии восьмого июня. Он предусматривает повсеместное ношение защитных средств и регулярную дезинфекцию на рабочих местах. Возобновлена деятельность адвокатских и нотариальных контор, междугородные и межрегиональные перевозки. Планируется открыть аэропорт и разрешить работу других видов транспорта.