В Нальчике в начале лета установили первые в Кабардино-Балкарии контейнеры для сбора остатков хлебобулочных изделий. В республике уже давно принимают на переработку пластик и макулатуру. Идею раздельной утилизации решили развить.

Пока в столице КБР восемь контейнеров для сбора хлебных остатков, в ближайшее время появится еще несколько, в том числе в Нальчике. Места, где их установят, определят сами жители города. Контейнеры покупает единственный регоператор по обращению с ТКО - компания "Экологистика". На предприятии рассказали, что остатки хлеба в перспективе будут перерабатывать в корм для птиц и домашнего скота. Но пока контейнеров мало, и отходы забирают местные хозяйства.

- Как только охватим Нальчик, начнем устанавливать контейнеры и в других городах. Надо отметить, что в сельских населенных пунктах такой проблемы нет, там не выбрасывают хлеб, остатки отдают домашним питомцам, - рассказал пресс-секретарь регоператора Хазиз Хавпачев.

Раздельный сбор мусора в республике начался несколько лет назад с подачи местных экоактивистов и общественников, которые разработали несколько проектов установки контейнеров для сбора пластика в Нальчике. Регоператор помог и в начале пути, а потом и вовсе самостоятельно занялся этим делом. В первое время в столице КБР организовали около 70 площадок для сбора пластика, еще 30 также появились в городском округе Прохладном. С тех пор их количество ежегодно растет.

Что касается сбора макулатуры, то он проходит в виде акций, о которых жителей региона заранее оповещают через прессу. Крупнейший в СКФО комбинат по переработке макулатуры работает в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В конце 2019 года здесь ввели еще одну полностью автоматизированную линию, которая преобразовывает плотный картон в тонкую бумагу. Сейчас предприятие перерабатывает около трех тысяч тонн отходов, свободные мощности еще есть. Их хватит на переработку всей образующейся картонной макулатуры на Северном Кавказе.

На предприятие вторичное сырье поставляют из всех регионов СКФО - около 80 процентов всей собираемой в федеральном округе макулатуры отправляется именно сюда. Еще 20 процентов уходит на перерабатывающие комбинаты в Армавир (Краснодарский край) и Майкоп (Республика Адыгея).

- Жители республики уже привыкли, что отходы нужно сортировать. У нас хорошая обратная связь в социальных сетях. Мы стараемся удовлетворить желание людей заботиться об экологии и пропагандируем раздельный сбор. Конечно, находятся и несознательные граждане, которые портят установленные баки, - рассказал корреспонденту "РГ" Хазиз Хавпачев.

Например, в последние дни мая на углу улиц Идарова и Кабардинской неизвестные сожгли контейнер для сбора пластика. Однако такие единичные случаи подогревают интерес местных жителей к теме экологии и рационального использования ресурсов.