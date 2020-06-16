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Проект: В регионах

Контейнеры для сухарей

В Кабардино-Балкарии развили идею раздельного сбора отходов
Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 129(8183)
В Нальчике в начале лета установили первые в Кабардино-Балкарии контейнеры для сбора остатков хлебобулочных изделий. В республике уже давно принимают на переработку пластик и макулатуру. Идею раздельной утилизации решили развить.

Пока в столице КБР восемь контейнеров для сбора хлебных остатков, в ближайшее время появится еще несколько, в том числе в Нальчике. Места, где их установят, определят сами жители города. Контейнеры покупает единственный регоператор по обращению с ТКО - компания "Экологистика". На предприятии рассказали, что остатки хлеба в перспективе будут перерабатывать в корм для птиц и домашнего скота. Но пока контейнеров мало, и отходы забирают местные хозяйства.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Как только охватим Нальчик, начнем устанавливать контейнеры и в других городах. Надо отметить, что в сельских населенных пунктах такой проблемы нет, там не выбрасывают хлеб, остатки отдают домашним питомцам, - рассказал пресс-секретарь регоператора Хазиз Хавпачев.

Раздельный сбор мусора в республике начался несколько лет назад с подачи местных экоактивистов и общественников, которые разработали несколько проектов установки контейнеров для сбора пластика в Нальчике. Регоператор помог и в начале пути, а потом и вовсе самостоятельно занялся этим делом. В первое время в столице КБР организовали около 70 площадок для сбора пластика, еще 30 также появились в городском округе Прохладном. С тех пор их количество ежегодно растет.

Что касается сбора макулатуры, то он проходит в виде акций, о которых жителей региона заранее оповещают через прессу. Крупнейший в СКФО комбинат по переработке макулатуры работает в Урванском районе Кабардино-Балкарии. В конце 2019 года здесь ввели еще одну полностью автоматизированную линию, которая преобразовывает плотный картон в тонкую бумагу. Сейчас предприятие перерабатывает около трех тысяч тонн отходов, свободные мощности еще есть. Их хватит на переработку всей образующейся картонной макулатуры на Северном Кавказе.

Фото: iStock
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На предприятие вторичное сырье поставляют из всех регионов СКФО - около 80 процентов всей собираемой в федеральном округе макулатуры отправляется именно сюда. Еще 20 процентов уходит на перерабатывающие комбинаты в Армавир (Краснодарский край) и Майкоп (Республика Адыгея).

- Жители республики уже привыкли, что отходы нужно сортировать. У нас хорошая обратная связь в социальных сетях. Мы стараемся удовлетворить желание людей заботиться об экологии и пропагандируем раздельный сбор. Конечно, находятся и несознательные граждане, которые портят установленные баки, - рассказал корреспонденту "РГ" Хазиз Хавпачев.

Например, в последние дни мая на углу улиц Идарова и Кабардинской неизвестные сожгли контейнер для сбора пластика. Однако такие единичные случаи подогревают интерес местных жителей к теме экологии и рационального использования ресурсов.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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