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Проект: В регионах

Холод сбережет вкус

В Осетии для крупнейшего в регионе яблоневого сада возводят фруктохранилище
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 129(8183)
В Алагирском районе Северной Осетии в селении Црау, что в 30 километрах от Владикавказа, началось строительство второй очереди одного из крупнейших в республике фруктохранилищ.

Логистический центр рассчитан в общей сложности на пять тысяч тонн. Первая часть складов на 2,5 тысячи тонн уже возведена, вторую часть проекта планируют реализовать в этом году. Здесь будут не только хранить, но и обрабатывать, а также фасовать урожай из яблоневого сада - одного из самых больших в регионе. Он раскинулся на площади 122 гектара. Этот проект с 2017 года развивает местная компания. В прошлом году сад уже дал 1700 тонн плодов, в нынешнем предприниматели рассчитывают на три тысячи тонн.

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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- Но необходимо не только получить урожай, но и сохранить его без потери вкусовых качеств, - рассказывает директор и владелец компании Владимир Печеный. - Это влияет на объемы поставок покупателям, а значит, на нашу прибыль. Для строительства этого фруктохранилища мы получили две кредитные линии в "Сбербанке" при поддержке министерства сельского хозяйства РСО - Алания. Займы выданы на восемь лет, за это время планируем их окупить. В первую очередь фруктохранилища мы вложили 130 миллионов рублей, во вторую - 185 миллионов. Она обошлась дороже, поскольку закупили больше техники. Оборудование для складов поставлено итальянской компанией - лидером в этой области. Это ее первый подобный проект в России. Хранятся фрукты благодаря низким температурам, азоту и кислороду. Химикаты не используются.

Сад, который создан в рамках проекта, - интенсивного типа. К каждому дереву подведена трубка для орошения и подкормки питательными веществами. Для обеспечения водой рядом с садом построили собственную насосную станцию.

Яблоки отправляют не только в местные торговые сети, но и в северные регионы страны, а также на Дальний Восток. Например, заключены договоры на поставку на оптовые продуктовые базы Екатеринбурга и Норильска.

- Отдельные партии мы начали отправлять и в Китай, - сообщил Владимир Печеный. - Также договор с нами заключила торговая сеть "Пятерочка". У наших яблок очень высокие вкусовые качества. Этому способствует удачное расположение сада - в предгорье. Для яблонь здесь оптимальный климат и состав почвы.

Кстати, компания реализует свой проект в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года", благодаря чему получила ряд льгот.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ

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