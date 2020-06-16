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16.06.2020 12:41
Проект: В регионах

Едем в отпуск?

Как изменились путешествия и цены на них
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(8183)
Несмотря на то что Ассоциация туроператоров России объявила на днях, что внутренние туры в России могут подорожать на 20-30 процентов, более трети опрошенных (37 процентов) намерены отправиться в путешествия. Насколько перевозчики и принимающая сторона готовы к наплыву туристов? Да и готовы ли сами туристы?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня, подчеркивают эксперты, все более возрастающее значение принимает информационная составляющая. Причем не только рекламирующая новые, необычные места для посещений, но и описывающая этапы снятия ограничений: ведь зачастую даже регионы-соседи очень разнятся по действующему на данную дату регламенту.

Фото: Владимир Аносов
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Ситуация "чересполосицы" создает известные сложности для организаторов туров. Об этом говорят многие эксперты, предупреждая отпускников: прежде чем отправиться в путешествие, необходимо тщательно изучить, какие ограничения могут встретить вас на маршруте. Есть сложности и с получением справок об отсутствии контактов с "ковидными" больными для тех мест, где они требуются. Дмитрий Богданов, председатель комиссии в Общественном совете при Ростуризме, сообщил о фактах, когда прибывших в Сочи жителей северного региона отправляют в обсервацию из-за отсутствия такой справки. А получить ее обитателям отдаленных поселков и маленьких городков не так-то просто.

При этом, по оценкам экспертов, эконом-сегмент внутреннего туризма восстановится быстрее премиум-класса. Но для того чтобы это восстановление действительно происходило, важно четкое взаимодействие между туроператорами и перевозчиками. Некоторым компаниям наладить такую связь уже удалось. Как отмечает Анастасия Дюмулен, директор по связям с общественностью одного из чартерных авиаперевозчиков, если раньше ее компания возила туристов исключительно к зарубежным морям, то сегодня здесь практикуют внутренние чартеры.

Впрочем, другие эксперты считают, что не следует особо уповать на эти перспективы.

Очень скоро с самолетов туристы пересядут на поезда, а с поездов — на автомашины

Кирилл Янков, представитель общественного совета при Минтрансе России, считает, что в ближайшее время среди армии пассажиров будет очевиден заметный дрейф: с самолетов они пересядут на поезда, а с поездов - на автомашины. Конечно, у кого имеется такая возможность.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Во-первых, многие пассажиры будут стараться соблюдать безопасную дистанцию, что в условиях автотранспорта и поезда сделать проще, - говорит он. - Во-вторых, люди будут опасаться планировать свои поездки заранее. Важная часть бизнес-моделей авиакомпаний - ранние продажи. У железнодорожного транспорта такого нет.

Следующее обстоятельство - лизинговые платежи, которые есть почти у всех авиакомпаний, а у железнодорожников - нет. Из этого следует, что цены на авиабилеты вырастут гораздо существеннее. Это приведет к тому, что воздушные перевозки станут дорогими, многие прямые рейсы закроются, что негативно отразится на судьбе малых аэропортов.

О том, что цены на авиабилеты вырастут, говорит и Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Однако, по его оценкам, все не так печально.

- На наш взгляд, май уже показал некоторую динамику продаж авиабилетов, - говорит он, - если в апреле падение было на 97 процентов, то в мае продажи составили уже 12 процентов. Начало июня показывает, что уровень продаж и загрузки будут увеличиваться до 25-30 процентов. По сравнению с прошлым годом это все равно минус, но динамика воодушевляет.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Отпуск 2020. Выбор есть

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