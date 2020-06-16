Как отразится на ЖКХ Северо-Запада падение сбора коммунальных платежей

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в российских регионах продолжает снижаться. Если в марте падение по сравнению с февралем составило в среднем 12 процентов, в апреле - порядка 25 процентов. Результаты мониторинга опубликовал Национальный центр "ЖКХ Контроль".

На Северо-Западе самое значительное падение продемонстрировала Псковская область - минус 30-40 процентов. Самой устойчивой оказалась Архангельская область, там собираемость платежей снизилась всего на четыре процента.

Следует подчеркнуть, что результаты исследования являются приблизительными. С одной стороны, уровень платежной дисциплины жителей крупных городов и небольших населенных пунктов внутри одного региона может разниться. С другой стороны, значительно различается уровень собираемости платежей за различные жилищные и коммунальные услуги. Наиболее устойчивой традиционно является сфера электроснабжения. Наименее устойчивыми оказались сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и капитального ремонта. Кроме того, в мониторинге представлены предварительные подсчеты, не учитывающие финансового положения всех игроков рынка.

- В Калининградской области предварительный опрос нескольких компаний показал, что собираемость платежей за ЖКУ снизилась в апреле на 30-40 процентов, - поясняет руководитель калининградского центра "ЖКХ Контроль", исполнительный директор "Балтийского жилищного союза" Валентина Зосименко. - Но точные подсчеты внушают больший оптимизм. В целом по региону падение в апреле составило 18 процентов.

Так или иначе, исследование позволяет сделать вывод: в дополнительной поддержке сейчас нуждаются и граждане, которые по разным причинам не могут оплатить ЖКУ, и предприятия коммунального сектора. В некоторых регионах такую поддержку уже оказывают. Особого внимания заслуживает опыт субъектов РФ, которые упростили процедуру получения жилищных субсидий.

В Москве и Волгоградской области, к примеру, перестали учитывать коммунальные долги при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. А в Вологодской области внедрили дистанционную систему подачи документов на субсидии на оплату ЖКУ. Кстати, собираемость платежей на Вологодчине на фоне общероссийских показателей снизилась незначительно - на 10-15 процентов.

В Калининградской области решили поддержать поставщиков тепла. Муниципалитеты могут получить дополнительные субсидии из регионального резервного фонда - в общей сложности 110 миллионов рублей. Деньги пойдут теплоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, связанных с коронавирусом и ослаблением мер воздействия на должников. Такое постановление подготовило региональное правительство. А 2 апреля, напомним, было принято постановление федерального правительства, запретившее поставщикам ЖКУ отключать коммунальные ресурсы для неплательщиков, а также взыскивать с них штрафы и пени за просрочку платежей.

Регионы, которые не поддерживают игроков коммунального сектора, могут столкнуться с множеством проблем. В некоторых субъектах РФ управляющие компании попытались увеличить платежи граждан за содержание жилья без проведения собраний собственников - чтобы компенсировать дополнительные затраты на дезинфекцию подъездов. Такие факты были зафиксированы, в частности, в Республике Коми.

Кроме того, многие УК свернули работы по обслуживанию многоквартирных домов. Это чревато не только ухудшением качества проживания, но и повышением уровня аварийности зданий. Примерно в десяти российских регионах уже увеличилось количество жалоб, поступающих в общественные приемные сети общественного контроля, на некачественное обслуживание домов. Среди них - Псковская область.

Прямая речь

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- В особенно сложной ситуации в эпоху пандемии оказались управляющие организации. На них возложили обязанности по проведению дезинфицирующих мероприятий в многоквартирных домах. При этом расширяется география регионов, в которых оказывается помощь управляющим организациям на проведение работ по дезинфекции из местных и региональных бюджетов.