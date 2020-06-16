Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым. Спустя несколько часов с момента записи видео девушка была убита.

Судя по кадрам, съемку вел сам историк Олег Соколов. На записи девушка высказывает экс-доценту все, что о нем думает, подчеркивая, что больше не любит его, и пытается выйти из квартиры. Соколов ее не пропускает, перегораживая выход, а в какой-то момент и вовсе толкает, на что студентка просит не бить ее и выбивает из рук телефон. Позже девушке все же удается выйти из квартиры. Долгое время эта видеозапись хранилась в материалах уголовного дела.

Как сообщает ТАСС, адвокат семьи Ещенко Анастасия Бакшеева назвала публикацию записи "циничным поступком".

Экс-адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что у стороны защиты не было копии данного видео такого качества. Также Почуев отметил, что в деле присутствует еще СМС-переписка Соколова и Ещенко, в которой также много эмоциональных высказываний.

Напомним, убийство Анастасии Ещенко произошло в начале ноября прошлого года. Аспирантку убил известный историк-наполеонист Олег Соколов. Девушку вначале расстреляли, а затем расчленили. Соколова задержали с поличным. Историк во всем признался, объяснил преступление личными мотивами - ученого и аспирантку связывали романтические отношения.

После преступления, которое потрясло страну, с историком общались психиатры. Они пришли к выводу, что Соколов вменяем и вполне осознавал то, что делал.

Сейчас дело рассматривается в суде. На последнем заседании Соколов отказался от услуг своих адвокатов, поэтому представлять его интересы будет государственный защитник.