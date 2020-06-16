Отечественная индустрия комиксов оказалась в тени иностранных брендов

В 2021 году на экраны выходит картина "Майор Гром. Чумной доктор". За судьбой этого фильма пристально следят российские поклонники комиксов, ведь в основе сценария приключения Майора Грома, одного из самых заметных отечественных комикс-персонажей. Ставки высоки. Если лента окажется успешной, то Майор Гром имеет шанс стать первым широко известным российским супергероем и, может быть, даже истории о его приключениях потеснят с книжных полок комиксы о Бэтмене или Человеке-пауке.

Серия комиксов про Майора Грома включает 50 выпусков. Для российской индустрии это много. Комиксы в России рисуют и выпускают, но зачастую создатели ограничиваются несколькими эпизодами и печатные версии публикуют за счет краудфандинговых сборов.

На прошедшем в Петербурге XV Международном книжном салоне о комиксах говорили много. За последние годы литература этого жанра уверенно отвоевала себе полки практически во всех книжных магазинах Северной столицы. Появились даже отдельные торговые точки, специализирующиеся исключительно на комиксах и японской манге. О том, что к данной сфере стали относиться серьезно, свидетельствует и тот факт, что в городе действует полноценная библиотека комиксов, финансируемая за счет бюджета. Комиксы даже стали появляться на небольших книжных развалах в супермаркетах. Но среди ярких томов найти отечественный комикс сложно, в основном читателям предлагают сборники про широко известных супергероев, например, из серии "Люди Икс" или японскую мангу, многие тома лежат на полках годами, поклонники давно прочли их в интернете в формате PDF.

Конкуренция бумажной и электронной версий в индустрии комиксов сильна. Причем драматизма добавляет тот факт, что электронные версии комиксов почти в 100 процентах случаев пиратские.

Художник комиксов Виталий Терлецкий говорит, что на многих сайтах, предлагающих продажу электронных версий такой литературы, в принципе отсутствует защита. А если и есть какие-то ограничения, препятствующие незаконному скачиванию, то пользователи с легкостью их обходят. Для Терлецкого и других художников комиксов повальное пиратство означает в прямом смысле потерю заработка.

Если их иностранные коллеги могут позволить себе публиковаться онлайн, то отечественные авторы при любых раскладах сотрудничают с издательствами. Это для художников становится единственной возможностью получить деньги за свой труд.

Сейчас ситуация усугубилась. В Петербурге и Москве ограничения на работу книжных магазинов сняли лишь неделю назад. По данным Российского книжного союза, 70 процентов от продажи литературы в стране приходится именно на офлайновые торговые точки, а они два месяца не работали. Как следствие, 80 процентов издательств приостанавливают выпуск новых книг из-за экономической ситуации.

Также сокращаются тиражи. В сегменте комиксов они и так невелики. Две-три тысячи экземпляров уже считается хорошим показателем. В России комиксы выпускают порядка десяти издательств. Но при этом основная масса отпечатанных комиксов приходится на переводы американских историй о супергероях и мангу.

Получается странная ситуация: пиратские сайты посещают сотни тысяч человек, а печатные версии покупают единицы.

Блогер и переводчик комиксов Руслан Хубиев объясняет этот негативный для отрасли тренд тем, что в России, в отличие от многих стран мира, комиксы не воспринимаются как периодическое печатное издание. Золотая коллекция мировых комиксов формировалась постепенно, новые выпуски добавлялись каждую неделю и со временем сформировались целые супергеройские вселенные. Все эти истории российским пользователям стали доступны в одночасье в интернете. Зарубежные комиксы продолжают выходить и сейчас, но пираты переводят их быстрее, чем легальные издатели. Понимая, что в скорости за пиратами не угнаться, издательства стали выпускать не 20-страничные синглы, а сборники, и продавать их не в киосках печатной прессы, а в книжных магазинах.

Представитель одного из комикс-издательств Степан Шмытинский отмечает, что печатные версии любимых историй поклонники все равно покупают.

Историй о супергероях много, печатаются далеко не все. И хорошо продаются тоже не все. Еще лет пять назад, когда комиксы только появились, магазины стали закупать их чуть ли не оптом, не разбираясь, что за истории, на какую аудиторию они рассчитаны.

Электронные версии российских комиксов почти в 100 процентах случаев пиратские

Как следствие, в неспециализированных магазинах часто можно было видеть разрозненные тома комиксов или манги с малоизвестными персонажами. Эти тома реально годами пылились на полках и не находили своего покупателя.

Сейчас, как говорит Шмытинский, представители издательств и книжных магазинов находятся в тесном контакте, они общаются на конференциях, семинарах и выясняют, что же реально нужно людям, которые в общем-то все интересующие их истории уже успели прочитать в интернете.

Какое-то время ставка делалась на коллекционность.

Не секрет, что в мире комиксов коллекции играют важную роль. Более того, отдельные экземпляры продаются за сотни тысяч долларов. И, конечно, издательства стремились выпускать уникальные комиксы. Индустрия шла навстречу поклонникам, как могла. Например, выпускались комиксы на донаты, причем, тираж был плавающим. Например, сбросились на издание 357 человек, будет отпечатано ровно 357 копий. Благодаря этой схеме комикс автоматически становился редкостью, ведь какой бы у издания ни был тираж, оно не появлялось в свободной продаже, а распространялось исключительно по подписчикам.

Также издатели выпускали комиксы с особыми обложками специально под фестивали, например, под российский Comic Con. Это тоже должно было привлечь поклонников. Но рынок очень быстро перенасытился коллекционной полиграфией. Достать редкий комикс в какой-то момент стало так же просто, как и обычный, и фанаты потеряли интерес.

Отдельные библиографические редкости на российском рынке все-таки есть, но они относятся к индустрии девяностых годов, например, к первым детским синглам-комиксам. Так, цена ранних комиксов про черепашек-ниндзя может достигать 10-15 тысяч рублей за выпуск.

Правда, одной полиграфией индустрию не вытянуть. Главный секрет высоких цен на те же американские коллекционные комиксы - автографы создателей. В российской индустрии нет пока знаковых широко известных персонажей, а имена сценаристов или художников знакомы только глубоко интересующимся данной сферой. Именно поэтому, говорят специалисты, индустрии и нужен отечественный герой, такой как Бэтмен или Супермен, только лучше.