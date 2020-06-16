Перехват бомбардировщиков B-52H над Балтикой сняли на видео

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата над Балтийским морем самолетов НАТО.

Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил ПВО Западного военного округа (судя по опознавательным знакам - морской авиации Балтфлота) были подняты 15 июня для сопровождения над нейтральными водами стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress, патрульного самолета немецких ВМС Lockheed P-3C Orion и самолета электронной разведки Gulfstream SRA-4, задействованных в учениях ВМС НАТО BALTOPS 2020.

- Действия авиации иностранных государств были своевременно вскрыты, - сообщил телеканал "Звезда".

Как и положено в таких случаях, истребители приблизились к гостям, определили их тип, назначение и национальную принадлежность. Затем, убедившись, что самолеты НАТО не собираются нарушать воздушных границ России, экипажи вернулись на базы.