Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря

Калининградские полицейские задержали четверых дайверов, которые нелегально добывали янтарь на дне Балтийского моря. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Операция проводилась ночью у побережья поселка Янтарный. Участвовали в ней сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД с участковыми Светлогорского отдела МВД России.

- С поличным задержаны четверо старателей, которые незаконно вели добычу янтаря со дна Балтийского моря, используя оборудование кустарного производства. Сотрудники полиции обнаружили у фигурантов около 18 килограммов окаменевшей ископаемой смолы, - уточнила Ирина Волк.

У них также изъяты лодки, акваланги, водометы, шланги и другое оборудование для незаконного промысла. Составлены протоколы об административном правонарушении.