Рыбную продукцию Дальнего Востока начнут доставлять в северо-западные и центральные регионы страны по Севморпути в регулярном режиме. Это должно быть быстрее и дешевле, чем по железной дороге. К 1 июля 2020 года правительство РФ по поручению президента проработает вопрос снижения затрат на доставку рыбы морем. Важными звеньями новой логистической цепочки готовятся стать порты СЗФО - Архангельск и Мурманск.

За последние годы несколько пробных "рыбных" рейсов по этому маршруту уже прошли, и вполне успешно. Так, суда крупнейшей рыболовной компании страны с 2017-го каждое лето доставляли в Архангельск по Севморпути горбушу, кету, нерку, гольца и другую дальневосточную рыбу - в общей сложности перевезли более девяти тысяч тонн. Этим летом архангельский порт ждет еще три судна с таким же объемом груза.

Весь переход занимает порядка двух недель, капитаны отзываются о маршруте положительно. Один из них отметил, что когда его судно уже пришло в Архангельск, другие еще дожидались разгрузки в порту Владивостока. При этом рыбу забрали прямо в море с плавбаз, ее не пришлось перегружать на склады и в вагоны. По словам представителя рыболовной компании Александра Ефремова, перевозка по Севморпути позволяет на 20 процентов снизить затраты на топливо и сдержать рост цен на продукцию.

Кроме того, в прошлом году атомный лихтеровоз "Севморпуть" доставил по арктическому маршруту груз тихоокеанского лосося в Петербург.

Но все это были лишь единичные рейсы. Для организации регулярной судоходной линии Росрыболовство, "Росатом" и рыбопромышленники создали специальную рабочую группу. А в мае этого года на совещании при президенте тему "рыбной" логистики поднял врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. Камчатка обеспечивает более трети всероссийского улова, и с каждым годом ее доля растет. При этом основные потребители дальневосточной рыбы живут в европейской части страны. Сейчас груз доставляется сначала в порты Приморского края, а затем едет на запад по железной дороге. Путь занимает месяц и больше. Из-за проблем с логистикой полезный продукт становится для многих покупателей слишком дорогим удовольствием, а частые погрузки-выгрузки негативно сказываются на качестве замороженного товара.

Потенциальный ежегодный объем перевозки рыбной продукции с востока на запад уже сейчас оценивается в 50-60 тысяч тонн, а через несколько лет его можно довести до 250-300 тысяч тонн.

Перевозка по Севморпути позволяет на 20 процентов снизить затраты на топливо и сдержать рост цен на продукцию

Как отмечают в Федеральном агентстве по рыболовству, развитие таких перевозок создаст условия для улучшения центров по обслуживанию рыбопромыслового флота в морских портах Дальнего Востока и Северо-Запада. На онлайн-совещании в Росрыболовстве представители Архангельской и Мурманской областей выразили готовность активно участвовать в освоении нового маршрута. Регионам есть что предложить для его развития.

- У Архангельска более короткое транспортное "плечо" до центральных районов страны, - подчеркнул председатель правительства Поморья Алексей Алсуфьев. - Причалы порта могут принимать суда длиной до 162 метров и осадкой до восьми метров, есть холодильные мощности для единовременного хранения до 10 тысяч тонн рыбной продукции. Решаем вопрос увеличения этих мощностей, работаем с инвесторами. Самая благоприятная обстановка для прохождения Севморпути в Архангельск приходится на август - сентябрь, что совпадает с пиком добычи дальневосточного лосося.

Мурманский морской рыбный порт может принять до 35 тысяч тонн продукции единовременно и до полумиллиона тонн за год. Кроме того, идет работа над проектом рефрижераторного терминала в поселке Междуречье с полным сервисом по обслуживанию судов. Он сможет ежемесячно обрабатывать до 50 тысяч тонн рыбопродукции.

Однако специалисты сходятся во мнении, что экономически привлекательным маршрут станет только при условии загрузки судов на обратном пути. И с этим не должно быть проблем. По информации правительства Поморья, многие компании из регионов СЗФО уже заявили о готовности переориентировать свои грузопотоки на Севморпуть. Например, из Архангельска можно доставлять в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона продукцию лесопромышленного комплекса Поморья, Вологодской области и Республики Коми. Перспективен экспорт пеллет - топливных гранул - на рынки Японии и Южной Кореи. О наличии заинтересованных грузоотправителей заявили и в Мурманске.

Рост перевозок будет способствовать развитию Севморпути. Но компании придут на новый маршрут при условии, что он будет выгодным. В связи с этим специалисты вновь говорят о необходимости снижения стоимости ледовой проводки и других тарифов.

Как сообщил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сейчас будут прорабатываться все детали доставки рыбы по Севморпути. При этом морские перевозки не заменят собой железнодорожных, а станут еще одним вариантом доставки даров моря до прилавка.