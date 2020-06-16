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Потрогать книгу руками

После снятия ограничений в онлайн-торговле произойдет естественный спад
Текст: Алексей Стригин (СЗФО)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 129(8183)
Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) изучило потребительское поведение во время пандемии. Аналитиков интересовало изменение отношения к онлайн-покупкам в нашей стране на основе динамики продуктового рынка.
"Живой" контакт с товаром невозможен при онлайн-продажах Фото: Сергей Николаев/РГ "Живой" контакт с товаром невозможен при онлайн-продажах Фото: Сергей Николаев/РГ
"Живой" контакт с товаром невозможен при онлайн-продажах Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Gettyimages
Николай Кульбака: Чем кризис дольше, тем сильнее будут его последствия

Напомним, что онлайн-торговля в России последние несколько лет развивалась очень высокими темпами, однако сегмент продуктов питания был крайне низким, онлайн покупалось только три процента еды и напитков в стране. Сложившаяся ситуация ускорила развитие рынка, за несколько месяцев спрос на покупки в этом сегменте вырос в два-три раза. Если с 2017 по 2019 год проникновение e-commerce увеличилось всего на девять процентов, то сейчас уже каждый четвертый житель нашей страны совершает покупки онлайн. Причем треть опрошенных стали совершать покупки чаще, чем раньше.

70 процентов респондентов отмечают низкое качество обслуживания в интернет-магазинах

Однако более 70 процентов респондентов заявили, что после снятия ограничений они не будут делать покупки чаще, чем это было раньше.

Таким образом, полагает ряд экспертов, не стоит ожидать взрывного роста сегмента электронной торговли по ряду причин. Главная из них - снижение покупательной способности и переход потребителей в режим жесткой экономии. Ограниченные финансовые возможности не позволят и бизнесу активно развиваться в этом направлении. Согласно прогнозам, треть ретейла находится под угрозой закрытия. Другой аспект - потребительские привычки россиян, которые усугубляются "карантинным уставанием": желание пройтись по магазинам, потрогать товары руками, пообщаться с продавцами - то есть потребность вернуться к нормальной, не виртуальной жизни. В этом отношении россияне мало отличаются от жителей Европы - согласно данным исследования J. P.Morgan, уровень покупок с мобильных в Германии не превышает 27 процентов, а во Франции и вовсе еле достиг 20. Правда, аналитики уверяют, что в Европе рост e-commerce неизбежен, и закладывают его на уровне 20 процентов в год. У нас же эксперты прогнозируют откат к докарантинным показателям на уровне 10-15 процентов в год.

Фото: iStock
Население хочет больше тратить, но не выходя из дома

Есть и еще одна причина, которая без боя не склонит покупателя к онлайн-покупкам. Это технические недостатки магазинов, и в первую очередь - некачественная организация доставки. Кроме того, когда речь идет о повседневных недорогих покупках, поведение покупателя спонтанно, ему нужно все и сразу, что могут обеспечить далеко не все онлайн-магазины. Согласно исследованию НАФИ, более 70 процентов респондентов готовы платить за товар больше при условии высокого качества обслуживания, более чем трети важна высокая скорость доставки. Однако 70 процентов в то же время отмечали неудовлетворительное качество обслуживания, более половины жаловались на отсутствие товаров в ассортименте и невозможность заказать товар с доставкой в удобное время. Сказался еще и тот факт, что многие онлайн-продавцы работали и работают как агрегаторы без собственной логистики, а именно она основа успеха e-commerce.

Тем временем компании, которые начали развитие в этот сложный период, останавливаться не будут. Даже небольшие производители оценили преимущества онлайн. По словам Анастасии Якушевой, владелицы российского бренда женского белья Miss X и домашней одежды I am pijama, компания закрыла все офлайн-точки и полностью ушла в онлайн, что дало более чем двукратный рост продаж. Для компании апрель стал самым прибыльным за всю историю существования компании. Важным моментом, по мнению Якушевой, явился тот факт, что компания работает только в России и с собственными брендами, произведенными на территории страны. Это дает независимость от поставщиков и агрегаторов.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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