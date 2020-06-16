Петербургские вузы всегда славились научными достижениями. В советское время разработки часто носили фундаментальный характер и не получали дальнейшего развития, сегодня научная мысль направлена на практическую реализацию.

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) спектр разработок огромен: от тест-систем для диагностики заболеваний до роботов и лазеров.

- Можно выделить основные направления в ориентированных на практику проектах. Первое - развитие блокчейн-технологий. У нас есть Центр технологий распределительных ресурсов, созданный в рамках госпрограммы "Национальная технологическая инициатива". В 2019 году разработанная в нем система "ЭЛОРИС" была успешно апробирована на выборах в Ленинградской области. С помощью мобильного приложения наблюдатели, в частности, могли общаться с избирательной комиссией, - рассказал проректор по научной работе СПбГУ Сергей Микушев.

Последняя разработка центра - система "КриптоВече" для корпоративного голосования. Актуальнейший продукт, который в условиях пандемии позволил многим предприятиям организовать удаленное голосование по текущим вопросам.

Второе ключевое направление - развитие малых инновационных предприятий (МИПов) на базе СПбГУ. Предложить свой бизнес-проект для МИПа может любой студент. В том числе победители конкурса СПбГУ Start-Uр. Например, МИП "Дайнэмикс" создал уникального робота, который позволяет обнаруживать дефекты на теплотрассах, не раскапывая дороги. В отличие от других дефектоскопов, этот робот может работать при очень высоких температурах - до плюс 80 градусов. За час он способен проверить 70 метров трубы. Разработка внедряется в Петербурге - подписано соглашение с компанией "ТЭК СПб".

Приборы, использующие технологии гиперспектральной съемки, - одно из направлений разработок СПбГЭТУ "ЛЭТИ". Еще недавно гиперспектральные системы применялись в космической и военной областях. Сегодня с их помощью можно искать потерявшихся в лесу людей, исследовать океан, оценивать состояние почв и прогнозировать урожай, определять качество продуктов и распознавать контрафактные лекарства.

- Гиперспектральные - системы, работающие в определенной части оптического диапазона. Большой интерес представляет обнаружение скрытых объектов, которые нельзя обнаружить в видимом, локационном или в тепловизионном, диапазоне, - уточнил доцент кафедры телевидения и видеотехники "ЛЭТИ" Павел Баранов

Кооперация с индустриальными партнерами - основной тренд вузовской науки.

Совместно с партнерами создан гиперспектральный комплекс для беспилотных летательных аппаратов. Он предназначен для мониторинга земной поверхности с борта дрона в сфере точного земледелия. Еще одна приоритетная сфера применения - экология. Можно контролировать лесные и торфяные пожары, факелы сжигания нефти и газа.

На основе гиперспектральных систем создан прибор, позволяющий определять рак шейки матки без биопсии. Разработка прошла клинические испытания в Южной Корее и уже внедряется там в массовое производство.

В "ЛЭТИ" есть разработки, нацеленные и на космос. Например, многокамерная мультиспектральная система видеомониторинга. Ее назначение - обнаружение и классификация объектов естественного и искусственного происхождения в космосе. Она позволит обнаружить космический мусор, опасный для космического корабля и его экипажа. Информация будет передаваться на Землю, но часть ее будет обрабатываться непосредственно на борту корабля. Разработка логично вписывается в нацпроект "Наука", и авторы надеются, что внесут свой вклад в решение проблемы загрязнений околоземной орбиты.

Тема космоса - одна из приоритетных в ГУАПе. Входящий в него Институт высокопроизводительных компьютерных и сетевых технологий (Институт ВКиСТ) совместно с европейским, американским и японским космическими агентствами разработали и стандартизировали технологии высокоскоростных бортовых сетей SpaceWire/SpaceFibre. Они позволят повысить скорость и упростить обмен данными на борту космических аппаратов, спутников, пилотируемых космических кораблей.

- ГУАП не только участвовал в создании технологии совместно с зарубежными партнерами, но и одновременно с этим, во взаимодействии с российской промышленностью, разработал электронную компонентную базу для бортовых сетей SpaceWire/SpaceFibre. Она по своим параметрам и функциональным возможностям превосходит мировой уровень. Эти компоненты уже освоены в серийном производстве российскими предприятиями, технологии при поддержке Роскосмоса внедряются в российской космической отрасли, - рассказал директор Института ВКиСТ Юрий Шейнин.

В ГУАПе создан инновационный программный комплекс SANDS, позволяющий автоматизировать действия по моделированию и проектированию бортовых космических сетей на Земле. Как пояснил завлабораторией Центра координации научных исследований ГУАПа Валентин Оленев, сегодня большинство расчетов по проектированию сетей идет в ручном режиме.

- Программного обеспечения такого рода в мире нет. Это многообещающая разработка, которую можно подстроить под различных заказчиков. Пока комплекс сделан под требования крупного индустриального партнера "Информационные спутниковые системы" - компании, которая запускает 75 процентов российских спутников. Но в дальнейшем его можно расширять. Сейчас комплекс находится на тестировании у наших партнеров, - рассказал Оленев.

Комплекс позволит сократить сроки разработки сетей, а значит, сократит время, необходимое на доведение спутника до финальной версии.

- Основной тренд вузовской науки - кооперация с научными организациями и индустриальными партнерами с целью практического применения результатов научной деятельности, повышение реального вклада науки в экономический рост стран, - подчеркнул председатель Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов. - Сегодня вузы города значительно укрепляют свои позиции в науке, показывают достойные результаты. Сильные исследовательские коллективы работают в современных лабораториях и нацелены на перспективные исследования.