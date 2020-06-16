Регионы России накроет аномальная жара

Европейскую часть России накроет волна жаркой погоды, сообщили в Росгидромете. В ряде субъектов Северо-Западного федерального округа под влиянием антициклона ожидается вторая волна жаркой погоды, отметили в ведомстве.

С 17 по 20 июня в Калининградской и Ленинградской областях температурный фон будет на 5-7 градусов выше нормы, в дневные часы воздух прогреется до 25-30 градусов. В Новгородской и Псковской областях ожидается 26-32 градуса, что на 7-9 градусов выше нормы.

Кольский полуостров уже посетила жара. В минувшие выходные в Мурманской области стояла необычно теплая погода для этого периода. 13 июня воздух прогревался до 18-27 градусов тепла, 14 июня - до 25-29 градусов. 15 июня, после прохождения холодного атмосферного фронта с Баренцева моря, температура воздуха, начиная с севера области, начала понижаться. 16 июня по Мурманской области сохранится прохлада, 17 июня на Кольский полуостров с севера Норвежского моря распространится антициклон: существенных осадков не ожидается, днем температура воздуха составит 12-17, на юге региона до 22 градусов тепла.

- Волны тепла нынешним летом будут довольно частыми, но их будут разделять прохладные периоды, - подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, 16-19 июня 2020 года по Мурманской области, за исключением Кандалакшского и Терского районов, ожидается IV-V (высокий и чрезвычайно высокий) региональный класс пожарной опасности.

Стоит отметить, что жара пришла не только в СЗФО, но и в регионы Дальнего Востока. Аномально-теплая погода наблюдается на Колыме и на Чукотке.